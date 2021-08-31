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便當只有5根香腸！狂賣成暢銷冠軍　開發到上市花了10年

▲日本一款便當配菜只有5根香腸，從6月底上市後連續兩個月成為暢銷冠軍。（圖／翻攝自《食品產業新聞SSNP》）
▲日本一款便當配菜只有5根香腸，從6月底上市後連續兩個月成為暢銷冠軍。（圖／翻攝自《食品產業新聞SSNP》）

編輯中心/綜合報導

2021-08-31 17:53:09

現代人生活匆忙，便當憑方便快速且菜色多樣化的特點，成為不少人打理三餐的最佳選擇之一，而便當的菜色品項往往也成為網路討論話題。日本連鎖便利店「LAWSON STORE 100」就推出一款只有5根香腸的便當，從6月底上市後連續兩個月成為便當類別的暢銷冠軍，且這款爆紅的香腸便當背後另有故事，開發到上市竟花了超過10年時間。

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根據日本《食品產業新聞SSNP》以及日本電視台晨間節目《我家好宅大公開（スッキリ）》報導，這款特殊的香腸便當配菜簡單，裡面就是白飯、5根香腸、以及香腸底下的少許義大利麵，但從6月底於關東地區門市試賣以來，大獲消費者歡迎，不僅成為推特熱門討論，更在2個月後仍然是暢銷便當冠軍，因此如今將推廣到全日本門市銷售。

但其實這款超人氣便當，當初的開發過程可說是無比艱辛。提出創意發想的林弘昭部長，早在2011年便向公司建議推出這款香腸便當，但沒人看好只有5根香腸的便當能夠大賣，所以他多次提案都被打槍。林弘昭沒有放棄，甚至直接請食品樣本工廠先製作樣本，想要打動高層。不屈不撓的毅力，還為他贏得「香腸人」的綽號。

▲日本LAWSON超商的經營部部長林弘昭，被稱為「香腸人」。（圖／翻攝自《食品產業新聞SSNP》）
▲日本LAWSON超商的經營部部長林弘昭，被稱為「香腸人」。（圖／翻攝自《食品產業新聞SSNP》）
好不容易在2015年，當時在關西地區經營部就職的林弘昭獲得同意，可以試推出香腸便當。但還未來得及推展工作，林弘昭就被調去關東地區，換了個主管後，香腸便當又被送進冷凍庫。接著一等就等到2020年，當初同意開發的長官恰巧也調到關東，林弘昭終於盼來自己的伯樂，香腸便當順利成案，直到今年6月底上市一炮而紅。

為什麼香腸便當這麼受歡迎？林弘昭解釋自己本身就愛吃香腸，因此對於香腸的口感味道非常講究，白飯上的黑芝麻、香腸的番茄醬，都是經過精心挑選，香氣最為互相搭配的組合。再來最關鍵的一點，香腸便當售價僅要200日圓、約新台幣50元左右，破格的超低價成為吸引消費者的利器。當時公司內部曾建議要給香腸便當「升級」，改賣300日圓或400日圓、提供較多配菜的版本，但林弘昭獨排眾議，堅持要賣最低價的200日圓版本，最終果然大獲成功。

林弘昭解釋，現在超商內已有提供許多沙拉、涼麵等小食，便當價格壓低，消費者才可以自己選購組合出心目中最理想的一餐。展望未來，林弘昭透露現在已投入到另一款新便當的開發，一樣會用一般大眾認為較冷門的菜色當作主菜，希望能複製香腸便當的紀錄，再度創造話題。（編輯：倪浩軒）

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