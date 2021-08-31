天花板見「漂浮人頭」！急Call消防員救援 現場照全嚇壞
小孩子多多少少會有調皮的個性，因此家長要特別注意，避免意外發生。近日，大陸某處民宅的天花板突然出現一顆詭異人頭，看起來十分恐怖，沒想到其實一名4歲女童貪玩，把頭伸進地板上的洞，結果就硬生生卡在洞口，所幸經過消防員搶救，女童總算成功脫困，但畫面曝光後，也嚇壞一票網友。
編輯中心/綜合報導
2021-08-31 18:41:02
綜合陸媒報導，大陸貴州省普定縣一名4歲女童在2樓玩耍時，看到有個通往一樓天花板的小洞口，便好奇地將頭伸進去，沒想到身體突然往下滑動，導致整顆頭卡在洞口，而從一樓往上看，只會看到一顆頭懸在半空中，樣子看起來相當恐怖，甚至連趕來救援的消防員也被嚇一跳。
消防員指出，搜救團隊原本打算破壞天花板，但因為牆面太過堅固，擔心會影響住宅結構，所以只好使用抹油的方式，派一名消防員在樓下將女童往上推，另一名消防員則在2樓慢慢拉，最終花了近1小時才成功將女童救出。
事後，女童的家人也解釋，這個洞口是預留要裝設排煙管，想不到會發生如此意外。畫面曝光後，網友也紛紛驚呼，「晚上看真的有點可怕」、「真的嚇到我了」、「晚上看到估計會被嚇尿」、「這也太淘氣了吧，看到的人嚇死了」、「突然一看還真有點恐怖片的感覺」、「人沒事就好，但真的看了很恐怖」、「我的天啊！到底怎麼塞的」。（編輯：許智超）