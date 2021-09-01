周杰倫是靠啥歌開始大紅？網狂指「這專輯」：連老人都知

台灣巨星「周杰倫」出道20年，期間不斷推出許多膾炙人口的歌曲，他的曲風相當多變，除了抒情歌外，也很能唱快歌，特別的是，周董都會略帶鼻音引吭高歌，不少人認為這是「含滷蛋」，對此，他也曾回應「因為我把聲音當作一種樂器」，深受鐵粉買單。不過，周杰倫到底是靠哪首歌才開始走紅呢？近日就有網友好奇提問，掀起討論。

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原PO在PTT以「

周杰倫是靠哪一首歌開始大紅的

」為題發文，他表示，周杰倫開始出名的時候自己還小，沒什麼印象，他並好奇詢問大家「Jay是靠哪一首歌開始走紅，變成家喻戶曉的歌星的阿？《星晴》嗎？高中團康活動都還會跳這首」。

▲周杰倫多才多藝，堪稱華語樂壇傳奇。（圖／翻攝自周杰倫臉書）

對此，許多粉絲一致認為是

第二張專輯《范特西》

，紛紛直說「范特西、愛在西元前、簡單愛，很紅啊，當時紅的不是一首特定的歌，是一整專輯都紅」、「第一張專輯只有圈到部分粉，第二張才真的紅到老人家都知道他」、「爸我回來了，連我爸都知道」、「第二張紅到爆炸，後來連第一張都改版繼續大賣」、「范特西那張經典」、「當年紅色帽T真的潮」。

另還有網友留言「老吳在節目上很愛唱雙節棍」、「龍捲風、安靜」、「屋頂，不是他唱的，但歌紅到作曲被注意」、「第一首就星晴啊！第一張當時就KTV全點了」、「赫赫哈ㄏㄧˋ（雙節棍）」、「屋頂是杰倫自己有拿回來唱，更紅」。（編輯：許苡晴）