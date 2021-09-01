四面佛搭配愛神線上發功！宅在家也能愛情、人緣都爆棚

四面佛與愛神為你的愛情加溫加熱，單身想迎桃花？沒問題 ；邊緣人想人氣爆棚？小事一樁！保庇NOW攜手泰國愛侶灣四面佛(台北)，以線上電商的模式，推出點燈祈福及獨家的桃花法會，再加上居家防疫和現代人忙碌的特點，讓你在家也能祈求桃花運，不需要冒著健康風險跑出門，就能讓命運好好玩御用專家，無上元老師親自幫你向四面佛祈願。

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▲疫情下的遠距愛情有解 保庇NOW桃花節 (圖／保庇NOW)

× ▲疫情下的遠距愛情有解 保庇NOW桃花節 (圖／保庇NOW)

雖然疫情已經因為全民的努力而越來越好，近日更是喜迎確診零，不過相信很多遠距離的情侶們，現今仍因疫情的不穩定而很久沒見到面。保庇NOW攜手泰國愛侶灣(台北)的四面佛和愛神，讓大家在這嚴峻的時期，即便分隔兩地也能為愛情加溫，讓人緣順風順水、桃花綻放。畢竟愛情是世界上最堅固卻也脆弱的東西，當彼此陪伴在身邊，多麼大的困難都能夠迎刃而解，但愛情卻也是需要小心呵護的關係，一個不注意或是過於忽略，就會脆弱如水晶般的產生裂痕，因此在疫情期間也不能鬆懈於維繫戀愛關係，除了電話關心、分享生活外，也可以借助四面佛之力，願愛情長相廝守。





▲全台獨家桃花法會，愛神聖誕護佑愛情幸福長久 (圖／保庇NOW)

× ▲全台獨家桃花法會，愛神聖誕護佑愛情幸福長久 (圖／保庇NOW)

雖然因為疫情期間，難免會擔心到廟祈福群聚的問題，但「保庇NOW桃花節」只需線上提供姓名、生日、願望，就可以有廟方專員幫忙點燈和寫下祈求的願望，能夠幫助感情不會敗給疫情跟距離，即使沒有見面也能每天都像熱戀期，且許願燈不只可以維繫愛情，單身的民眾也可以用來加強桃花運勢，或提升在職場、校園的好人緣。

而活動的最大亮點，堪稱是2021最靈驗的脫單計畫，那就是全台獨家的桃花法會。為啟動更大的桃花能量，主法老師無上元表示，特別選在愛情的守護神－愛神聖誕這天，凝聚最強的桃花靈氣，包含了魅力、姻緣還有智慧，讓參加法會的信眾，都能讓能量加倍、緣分加承，有助孽緣退散迎來好良緣。不僅如此，舉凡報名法會就贈送「愛神的七彩法索」，七彩法索能繫好緣，由四面佛和愛神共同加持，接引宇宙間所有善的姻緣，去除所有的人際關係和各種感情問題障礙，增加魅力、旺人緣、開桃花、貴人助運、增強運勢與能量，祈求願望成真！

若是擔心點一盞燈的桃花能量不夠旺，「保庇NOW桃花節」也推出了七燈供，讓民眾可以無時無刻為愛情加溫， 實時獲得四面佛的護佑 ，讓人緣、桃花緣都聚到身邊。廟方表示，7是一個非常神奇的宇宙靈數，像是彩虹的原色有七種，一週有七天等，人的身體上也有七脈輪，亞洲人的生命靈數更是和7有著密不可分的連結！因此民眾祈願可以用「七燈供」的方式供燈祈願，讓四面佛接應更好的天時地利人和匯聚在祈願這身邊，幫助祈求之事能有求必應！





保庇NOW與泰國愛侶灣四面佛(台北)合作的脫單計畫「保庇NOW桃花節-緣之呼吸招桃花攻略」，已經甜蜜登場，想隨時掌握最新資訊，別忘記追蹤保庇NOW臉書社團，讓保庇陪你一起守護愛情。（編輯：鍾怡婷）



