冷氣硬裝旁邊！她怨「狂吹熱風」 網一看反讚：佛心鄰居
鄰居之間可以互相照應幫忙，但也可能因生活習慣不同而發生衝突，如何妥善地與鄰居相處，成為一大課題。近日，就有網友抱怨，鄰居故意把冷氣室外機裝在他們旁邊，導致熱氣一直吹過來，讓她相當傻眼，貼文一出，網友們卻直呼「這鄰居很佛心！」
編輯中心/綜合報導
2021-09-01 17:03:49
原PO在《爆料公社二社》表示，住的地方是連棟透天厝，每家住戶都把冷氣室外機裝在大門外，唯獨隔壁鄰居裝在她們旁邊，導致熱氣不斷吹過來，讓她忍不住說「真的很頭痛！又不能說，該怎麼辦！」
貼文曝光後，網友卻反讚「隔壁是佛心鄰居」，因為照片上的不是排風口，而是進氣口，等於鄰居是把熱氣往自己家裡排，「那邊是吸氣，不會有排熱氣問題啊」、「他這沒裝錯啊！人家熱風是往自己家的方向排」、「能理解您討厭鄰居的感受！但那是進氣口，不是排風口」、「是吸風口不是排熱風口，且還幫你吸灰塵，很佛心的鄰居」。
另外，也有人好奇問「雖然這是冷氣這樣裝，不會有熱風吹出，但還是會很吵，那原PO是嫌吵，還是嫌熱？」對此，原PO在留言區現身回應，「不會吵，確定有熱氣，因為找冷氣師傅來看」，這讓其他網友看了相當困惑，也不禁質疑「真的是冷氣師傅嗎？那不是排風口欸…」。（編輯：許智超）