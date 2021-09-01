開學第一天出包！他搭公車見「這幕」笑了：打起精神好嗎
今年國內受新冠疫情影響，中小學、幼兒園學生早就回到家裡遠距上課，並度過了最長的暑假，直到今（1）日才終於開學。對此，就有網友分享，他早上搭公車時，發現有學生把書包忘在公車上，結果那個書包就跟著公車過了17站，讓他不禁笑說「同學打起精神好嗎？」
編輯中心/綜合報導
2021-09-01 17:57:25
原PO在《爆廢公社二館》表示，今天是新學期開學日，但他在搭公車時，發現有個孤零零的書包在座位上，疑似是第一批下車的學生遺忘的。起初，他還以為是旁邊的高中生所有，結果同學下車了，那個書包還是沒下車。
原PO透露，自己就看著那個書包獨自坐了17站，於是最後下車的他告知司機「有學生忘記拿書包」，對方則感謝地說「謝謝你，那個人有打電話來說…」，讓他聽了哭笑不得，也忍不住替那名學生打氣「同學打起精神好嗎？」
貼文曝光後，網友也紛紛回應，「笑死，看得出來那位同學是多不想面對開學」、「自己沒睡過站已經很厲害了」、「第一天什麼症狀都有」、「自己沒睡過站已經很厲害了」、「第一天就把書包忘了，第二天應該把自己忘在公車上」、「他就是故意的，怎麼能戳破呢」、「我的兩個小孩小學時期曾只帶便當袋去學校，書包還留在家裡」。（編輯：許智超）
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