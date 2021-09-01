電鍋煮水煮蛋總會裂開？內行多「1步驟」秒搞定：超好用
水煮蛋因為烹飪方式非常簡單，不少民眾都會在家動手做。不過除了剝殼讓部分民眾苦手之外，用電鍋煮水煮蛋雖然簡單，但也經常會發生蛋殼裂開，甚至蛋黃蛋白外流的料理事故。對此，就有網友詢問大家，「如何煮出漂亮的蛋」？掀起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-09-01 18:21:13
原PO在臉書社團《廚藝公社》發文，詢問大家「使用電鍋煮水煮蛋，如何煮出這麼漂亮的蛋？」並附上一張網路搜尋來的照片，可見每顆蛋都吹彈可破、白皙無瑕，但原PO透露自己「每次打開電鍋總是有幾顆裂開，甚至蛋白、蛋黃流出來」，不禁附上3張苦笑流淚的表情符號來表達無奈。
問題曝光後就有內行網友分享撇步，「電鍋鋪幾張浸濕的廚房紙，按下按鈕，跳起來蛋就好」。只要簡單一個鋪紙的步驟就能搞定，獲得不少人按讚，紛紛肯定說「推，這方法真的很好用，也不會破」、「我也是這方法＋1」。
另外也有網友建議，「水煮蛋一般要提早把蛋從冰箱拿出，讓它降回室溫才煮會沒那麼容易爆，或者把它浸在室溫水中一會，還有的是，新鮮蛋比較沒那麼容易爆」、「頓端要戳洞，冷水煮」、「不能用最新鮮的蛋，要放二三天。冰箱的蛋也容易破，要退冰。氣室稍微敲微裂再煮」。（編輯：倪浩軒）