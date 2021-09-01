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嚴防Delta　侯友宜要求衛生局建立適合台灣的防疫策略

▲新北市長侯友宜侯友宜叮嚀，衛生單位要參酌各國防範Delta變種病毒的因應方式，建立適合台灣的防疫策略。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜侯友宜叮嚀，衛生單位要參酌各國防範Delta變種病毒的因應方式，建立適合台灣的防疫策略。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-09-01 19:23:47

新北市長侯友宜今（1）日主持市政會議時強調，全球正面臨Delta變種病毒疫情肆虐，衛生單位要參酌各國防範Delta變種病毒的因應方式，建立適合台灣的防疫策略，及早做好因應準備。

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侯友宜也再次叮嚀，世界各國確診個案數節節上升，台灣雖然目前處於警戒二級，但衛生單位仍然要做好防疫的整備，除了原先的準備集中檢疫所、擴充醫療量能，及運用科技建立遠端醫療等工作外；也要參酌各國防範Delta變種病毒的因應方式，建立適合台灣的防疫策略，及早做好因應準備。

衛生局長陳潤秋補充，美國每日新增個案數全球第一，8月30日新增25萬例，又以兒童的族群佔很大比例，從每周新增3萬上升到18萬例；由於Delta變種病毒在全國擴散、度假人員返回、中小學開學等因素，疫情恐再升溫；而韓國已加強首都圈防疫等級第4級、非首都圈第3級措施，並延長至9月5日。

文化局長龔雅雯今日市政會議上，也以「文化韌性城市」進行專題報告，說明因應疫情的影響，藝文活動轉型以線上直播、導覽等「虛實整合」的方式，讓民眾從實體到數位了解藝文之美；侯友宜聽取簡報後說，疫情已帶動文化新型態的改變，期盼市府團隊，在面對病毒衝擊的同時，持續保有文化韌性。

▲新北市長侯友宜期盼市府團隊，面對病毒衝擊的同時，持續保有文化韌性，透過各局處與民間藝文產業合作等方式，宣揚新北市的文化之美。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜期盼市府團隊，面對病毒衝擊的同時，持續保有文化韌性，透過各局處與民間藝文產業合作等方式，宣揚新北市的文化之美。（圖／新北市政府提供）
侯友宜也勉勵市府團隊，拚防疫不忘拚市政，近日「青春山海線」沿線的亮點工程陸續完工，包含金山的立體停車場、中山溫泉公園、三芝海上觀景平台等觀光建設，可結合在地的好山好水、商家，以綠能低碳的環保方式，持續行銷新北市好山好水，打造觀光休閒旅遊的新品牌。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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