嚴防Delta　侯友宜要求衛生局建立適合台灣的防疫策略

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衛生局長陳潤秋補充，美國每日新增個案數全球第一，8月30日新增25萬例，又以兒童的族群佔很大比例，從每周新增3萬上升到18萬例；由於Delta變種病毒在全國擴散、度假人員返回、中小學開學等因素，疫情恐再升溫；而韓國已加強首都圈防疫等級第4級、非首都圈第3級措施，並延長至9月5日。
文化局長龔雅雯今日市政會議上，也以「文化韌性城市」進行專題報告，說明因應疫情的影響，藝文活動轉型以線上直播、導覽等「虛實整合」的方式，讓民眾從實體到數位了解藝文之美；侯友宜聽取簡報後說，疫情已帶動文化新型態的改變，期盼市府團隊，在面對病毒衝擊的同時，持續保有文化韌性。
侯友宜也勉勵市府團隊，拚防疫不忘拚市政，近日「青春山海線」沿線的亮點工程陸續完工，包含金山的立體停車場、中山溫泉公園、三芝海上觀景平台等觀光建設，可結合在地的好山好水、商家，以綠能低碳的環保方式，持續行銷新北市好山好水，打造觀光休閒旅遊的新品牌。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。