阿嬤端出「黑色粉腸」！網驚：這什麼鬼 老饕曝真相嗨翻
台灣小吃眾多，其中「粉腸」更是最常見的美食之一，深受不少人的喜愛。今（1）日就有網友分享，自己很喜歡阿嬤做的「黑色粉腸」，雖然它的外表很醜，但吃起來乾又酥，味道還很香，讓她好奇想問「這…有人吃過嗎？」貼文一出也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-01 19:33:42
原PO在《家常菜》貼出一張照片，只見盤子上有一坨黑黑的食物，根本看不出來是什麼。她透露，這是阿嬤做出來的「黑色粉腸」，自己雖然不知道怎麼煮，但至少知道裡面的內容物，小時候都稱這個為「臭臭腸」，最後也好奇問「這有人吃過嗎？它很醜但很好吃」。
貼文曝光後，網友紛紛傻眼直呼，「這是什麼？好像煮到臭灰搭的食物」、「黑嚕嚕的看沒有」、「是什麼鬼東東呀」、「我實在看不出是什麼東西」、「完全看不出是什麼」。對此，原PO也在留言區公佈解答，「這個是粉腸跟雞屎藤草，半煎悶出來的，吃起來很香、很好吃，乾乾酥酥的還不韌哦」。
另外，也有很多老饕看到感到很興奮，「雞屎藤燉粉腸能顧氣管，紅骨仔最讚辣」、「雞屎藤煮的，我有吃過，蠻好吃的」、「這是雞屎藤煮的吧，是外面吃不到的好滋味」、「小時候很喜歡吃這個欸，有些會塞很多蔥、有些會塞蓮子，只要是腸子都超愛」、「雞屎藤燉粉腸！太讚了吧」。（編輯：許智超）