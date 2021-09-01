穩交想結婚！她幫男友還清信貸 網看金額急勸：別不信邪
情侶從在一起到走入婚姻，過程中總會遇到許多考驗，兩人的生活習慣與價值觀在相處中都需要不斷磨合。而若是牽扯到金錢問題，事情往往更是複雜化。有位女網友就透露自己與男友穩定交往中，開始考慮結婚，且男方最近也買了房子。不過女網友想要幫男友清還對方欠的信貸，卻讓網友紛紛勸阻，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-09-01 20:55:00
原PO在《爆料公社APP匿名館》投稿發文，透露自己與男友穩定走向結婚方向，男友最近買房，家裡幫忙出頭期款，但房貸就要男友自己扛。不過男友之前在追求前女友的時候，曾透過信用貸款借了10萬元買機票飛出國愛相隨，男友如今擔心這筆未償還的信貸會影響到房貸的額度，但手邊又沒現金可以清還。
於是原PO便在考慮出面幫男友還掉信貸，原PO解釋自己也不是手頭闊綽的人，但「覺得讓他一個人在那裡煩惱貸款的事很心疼」，認為兩人在一起就該共同分擔，「相信今天換作是我，他也會這麼做」。最後詢問所有網友們，「大家會怎麼做呢？」
但文章發佈後，網友卻一面倒勸原PO不要衝動，「一個男人10萬都有問題，你確定你的一生要交給他嗎」、「不管在一起多久…只要牽涉到錢這個問題，最終難免會有事情發生。不要不信邪」、「說真的，如果連幾萬的貸款都無力償還，我想可以先不要結」。（編輯：倪浩軒）