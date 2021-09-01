細麵、麵線該怎麼吃？她推「1配料」決定美味 眾全認同
關於麵條，每個人喜歡的吃法都不盡相同，有些人喜歡寬麵條，而有人則喜歡細麵條。近日，就網友分享，她在吃細麵、麵線時，都只會加醬油、辣椒等，因此好奇問「大家平常都怎麼吃細麵or麵線的？」貼文一出，也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-01 21:37:34
原PO在《泡麵麵俱樂部 泡麵 乾麵 快煮麵 速食麵 即時麵 方便麵 公仔麵 快餐麵 心得分享》表示，她在吃細麵、麵線時，只會加「醬油、辣椒、洋蔥蒜」，簡單拌一拌就很好吃，但又想嘗試新的吃法，於是好奇問「大家平常都怎麼吃細麵or麵線的？」最後還強調「辣椒的高度，決定麵的美味度」。
貼文曝光後，內行的網友也紛紛推薦，「細麵我愛做成涼麵，就冰開水冰鎮麵比較Q」、「xo醬，雖然不是很常吃麵線」、「蒜頭麵線加顆蛋，很優」、「蒜、醬油、豬油、油蔥酥，這樣超讚」、「煮熟拌顆蛋，麻油煎」、「拌豬油好好吃」、「麻油、醬油、蒜末，少許鹽！其他配料隨喜」、「麻油雞湯麵線或虱目魚肚湯麵線，再加蛋」。
另外，不少人認為原PO的吃法已經很美味了，也贊同吃細麵、麵線一定要配辣椒醬，「推最後一句，我還會因為某家麵店辣椒好吃常光顧」、「真的！吃細麵、拌麵都愛加辣醬」、「基本上板主所說的那些東西，用油炒過後再拌麵吃就很ok了」、「細麵適合拌辣油類的辣椒醬，超讚」、「有辣椒加蒜頭看起來就是讃」。（編輯：許智超）