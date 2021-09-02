房市／鳳山自住客鎖定這總價　出手比快

官方公布8月份買賣移轉棟數，高雄市年減3成且多數行政區也呈現量縮，唯鳳山區仍保持420棟水準，不僅居各居之冠，且月增與年增率都逾1成。究其原因，在地房仲分析，中古屋市場受自住客穩定支撐，疫情期間即使沒出門看屋，多半也會上網搜尋心儀物件、針對市場做功課，因此，當高雄疫情趨緩後，這類買方紛紛出籠，對市場更有認知的狀況下，出手速度也有加快趨勢。
財經中心/綜合報導
2021-09-02 08:30:00
官方的買賣移轉棟數統計為落後指標，較無法在景氣轉折時即時反應市況，因此，5月下旬台灣爆發本土疫情後，直到7、8月份移轉棟數統計，才顯現房市量縮情況，唯目前疫情已經受到控制，已明顯感受市場交易回溫。而根據高雄市地政局公布的8月份買賣移轉棟數，全市年減3成，多數主要行政區也都呈現量縮，但鳳山區420棟不僅是各區最多，且年增、月增都達12%，堪稱逆勢一枝獨秀。
南鳳山有大量體的新建案正在陸續交屋，促使鳳山的移轉量即便面對疫情、民俗月，乃至於房地合一2.0上路等因素，仍能維持穩定不墜。此外，信義房屋文山建國店店長張智堯分析，鳳山的中古屋市場交易狀況一直維持穩定，主要是以自住客居多的買方組成，對房市具有更高的支撐性。
張智堯指出，先前疫情最嚴重的時候，即使買方較少出門看屋，或者部分社區暫停房仲帶看，但有自住需求的買方仍會把握這段期間上網搜尋喜愛的物件，也會針對市場情況做一些功課；所以，當疫情漸漸趨緩後，又觀察到房價確實沒有走跌跡象，更有勇氣加快速度出手購屋。
據他觀察，自住客若買進鳳山可依照預算及居住習慣，鎖定「大樓或華廈」、「透天」兩類型產品。大樓或華廈部分以屋齡10年上下、至多不超過15年的物件最受歡迎，總價多會控制在600至1000萬之間，該區間的屋齡與房價較符合自住客需求；至於透天部分，考量價格與供給量，以屋齡30年以上為交易主力，總價大約落在800至1200萬之間。