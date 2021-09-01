父親遺物翻出兩排「空軍勳章」！釣出神人詳解 全場跪了
親密的家人去世後，替他收拾妥當生前具有紀念意義的物品也是一種追思的方式，不過偶爾會發生後人不清楚遺物背後含義或蘊含價值的狀況，不免會讓人感到可惜。就有位女網友分享了自己父親的遺物，曾在空軍服役的父親留下14枚勳章，但女網友卻不知其名稱，讓她感慨不知道將來如何向小孩描述先人的功績。文章發佈後掉出神人詳解各勳章的稱謂，讓網友直呼「太專業！」
編輯中心/綜合報導
2021-09-01 22:35:37
原PO在臉書社團《爆系知識家》發文，分享了勳章被妥善裱框起來收藏的照片，表示這些都是父親的遺物，原PO透露將來想用這些勳章跟小孩講述父親的功績，但卻發現自己「不知道這個每個不同的勳章代表的是什麼」，指出父親當年在空軍做到中校就退伍了，「也不知道這些代表厲不厲害」。
最後原PO詢問大家，「請問大家在每一個勳章後面代表的意義，除了勳章名字以外，他究竟是做了什麼才能夠拿到這些勳章啊？」結果問題還真的釣出神人詳解，「左上開始，鵬舉獎章、空軍楷模甲種一等獎章、空軍楷模甲種二等獎章、忠勤勳章、三等復興勳章、二等復興勳章、一等復興勳章；左下開始，三等宣威獎章、二等宣威獎章、一等宣威獎章、彤弓獎章、雄鷺獎章、翔豹獎章、飛虎獎章」，專業答案讓網友直呼「閣下獎章系？」
其他網友也紛紛留言回覆說，「令尊的功勛屌打一堆目前國防部的星星！感謝他為國家的付出」、「能得到這些勛章，已經很了不起了，感謝您的父親為國家的奉獻」、「中校退休幾乎是一般人沒有後台背景的情況下，能做到的最高軍官了，代表他在任期間表現一直都是良好的」、「感覺就很厲害， 感謝為國付出」。（編輯：倪浩軒）