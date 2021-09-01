侯友宜談學生BNT疫苗接種規劃 新北將採取入校集中施打
BNT疫苗即將抵台，外界關切學生BNT疫苗的接種規劃；新北市長侯友宜今（1）日強調，會先調查學生接種的意願及造冊，只要中央配發的疫苗一到，就會按照之前的準備工作，入校進行疫苗的施打作業。
記者陳志仁／新北報導
2021-09-01 22:17:23
侯友宜表示，新北市的高、國中生有17萬，按照中央的規劃順序，新北會採取入校集中接種的方式，接種之前會調查學生的接種意願及造冊，還有媒合醫療的院所；因此，只要中央配發的疫苗一到，就會按照之前的準備工作，入校進行疫苗的施打作業，新北已安排好17萬的高、國中生接種規劃，請家長安心。
至於開學首日的出缺勤情形？侯友宜指出，今日是開學的首日，新北高中以下共40萬名的同學實體上課，也是全國最多的縣市，而請假的人數為342人，比率為0.08%，比例非常、非常的低；此外，新北一定會落實校園的安全及防疫措施，讓學生安心的上課。
新北今日雖然零確診，但侯友宜仍呼籲民眾踴躍到社區的篩檢站廣篩，以阻斷隱形的傳播鏈；此外，為確保民生物資鏈正常的運作，新北市針對新北果菜公司、新北市家禽運銷合作社再度進行專案的篩檢，截至昨日共完成4121人的篩檢，結果全數為陰性，請市民朋友能安心。
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