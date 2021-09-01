「100天後吃掉的豬」真被宰了？網友大崩潰 反轉真相曝
日本有位YouTuber替自己養的一隻小豬開設頻道，頻道名稱就叫「100天後要吃掉的豬（100日後に食われるブタ）」，顧名思義，雖然每天更新可愛的成長日記，但在欣賞豬豬萌樣的同時，也在見證牠的生命倒數。而今天就是第100天，豬豬的下場正式揭曉，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-01 23:21:48
「100天後要吃掉的豬」頻道每天都會由飼主上傳一支小豬成長日記，內容就像是一般的寵物頻道，但飼主卻替豬豬命名為「五花肉」，影片中總是看著飼主幫「五花肉」搔癢、玩遊戲，帶出門散步，兩人互動就與一般的寵物與主人無異。但同時飼主又會帶著「五花肉」與炸豬排和真的五花肉合照，讓網友對「五花肉」最終的命運都有點不安。
而今日就是第一百天，頻道如期更新，還特別在開頭加註警語，果然「五花肉」如期被當成烤豬吃掉了，影片還紀錄了飼主替牠塗上佐料，放上烤架，最後變成盤中美食的過程片段，畫面十分衝擊，讓喜歡五花肉的網友全都大崩潰。
不過也有眼尖網友發現，影片結束前最後3秒鐘，畫面右下角一閃而過短短一句日文，透露了影片內容純屬虛構，「五花肉」原來可能並沒有真的被殺死，畢竟我們本來也很難分辨出被吃掉的那隻豬，是不是同一隻飼主養了一百天的「五花肉」。
衝擊又反轉的影片引發熱議，網友紛紛留言回覆說，「太好了，五花肉並沒有被宰掉，但這個結局肯定會引來另一派的人炎上」、「如果讓我嘗試做同樣的事情，我也不認為自己可以在第100天做出與第1天相同的決定」、「我想這系列的影片很棒，發人省思，但我真的覺得看完要瘋了」、「別忘了無論如何，總是有一隻豬在影片中變成給人吃的肉」。（編輯：倪浩軒）