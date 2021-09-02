哪種口味的泡麵最好吃？老饕激推「3經典」：無敵吃不膩

泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，不少人甚至以泡麵取代正餐。而泡麵吃法多元，每個人的料理方式都不盡相同，最常見的就是直接加熱水沖泡，或者加一顆蛋下鍋烹煮。近日就有一名網友好奇發問「大家心目中最好吃的泡麵是？」釣出許多老饕曝光「3經典」，大讚「無敵吃不膩！」

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原PO在PTT女孩板以「

最好吃的泡麵

」為題發文，他表示，吃正餐習慣後，很少吃泡麵，他並好奇詢問「現在如果要吃泡麵，大家推薦哪個口味呢？大家心目中最好吃的泡麵是哪個泡麵呢？」

▲泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，不少人甚至以泡麵取代正餐。（示意圖／翻攝photoAC）

問題一出，立刻引發討論，網友紛紛回應「肉骨茶麵」、「維力真爽麻婆豆腐，可惜很難買」、「大補帖，加一顆蛋，燜到半熟，超好吃」、「不限價錢的話，新加坡百勝廚的螃蟹麵」、「韓國的炒碼麵系列」、「維力素飄香麻辣燙口味」、「排骨雞麵」、「來一客鮮蝦魚板」、「日清拉王豚骨口味！」「日本蒙古中本，去日本都會帶好幾碗回來。」

而綜合網友意見，「維力炸醬麵」、「滿漢大餐珍味牛肉麵」以及「台酒花雕雞麵」是最多人推薦的，「滿漢的珍味牛肉真的很無敵，統一肉骨茶麵也是永遠不嫌膩」、「台酒的好吃（餓了），還有維力」、「花雕雞、維力炸醬」、「泡的還是台酒花雕雞，牛肉麵也很讚」、「我覺得是維力耶！也吃不膩」。（編輯：許苡晴）