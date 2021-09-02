水果只買「切好盒裝」超盤？網揭隱藏優勢：真的辦不到啊
台灣的地理位置、四季氣候利於種植各種水果，因此又有「水果王國」的美稱；近日，一名網友在PTT八卦版提到，媽媽每次買水果都只去超商或水果行，買切好盒裝的，不禁疑惑「要吃時再現切的，應該還是比較好一點？」貼文曝光引發熱議，就有網友透露盒裝水果的「隱藏優勢」。
編輯中心/綜合報導
2021-09-02 07:25:59
原PO提到，媽媽平常買水果，都很愛去超商或水果行的冰箱，拿切好盒裝的，除非是別人送禮或是去原產地買大量，否則家裡鮮少出現完整的水果。他不禁困惑「這樣做會很奇怪嗎？畢竟買完整的，要吃時再現切的，應該還是比較好一點？」
不過，原PO也解釋，沒打算要叫媽媽改掉這個習慣，畢竟他沒出錢也沒出力，但卻好奇詢問廣大鄉民「不知道是不是很多人也這樣，只買店家切好的水果？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「包裝很浪費不環保」、「我覺得很盤」、「鳳梨吧？沒去皮不買，有夠難削的」、「有錢我也想這樣，不用切真的爽」、「水果切好要注意適當保存條件」、「我會欸，懶得切」。
不過，也有網友點出盒裝水果的隱藏優勢「有的是拼盤每一種都能吃一點」、「這種有的都好多種裝在一起感覺方便耶」、「想吃多種的時候很方便，一個人吃要買多種很麻煩，真的辦不到」、「馬上吃很方便啊，為啥要自己切？皮跟籽還要自己拿去丟」、「買完整的要知道怎麼挑，不然也是難吃」。（編輯：賴詠璿）