狂投履歷沒面試通知？人資見「細項」臉垮了：一堆人做錯
「面試」是找工作必經的過程，大多人會在面試時努力讓面試官留下好印象，而公司的待遇、福利和薪資，也是面試者最關心的重點之一。不過，近日一名女網友在《Dcard》提到，若同一份履歷要投不同職缺，是否要使用不同一份履歷較恰當？貼文曝光引發熱議，就有人資出面分享正確方式。
編輯中心/綜合報導
2021-09-02 08:39:13
原PO表示，自己是應屆畢業生，想知道大家在投履歷時，若是不同職缺，是否都是用同一份履歷投有興趣的工作，還是會分不同類別？例如在希望職稱要應徵行員，希望職類就標「辦事員」；要應徵行政，就改另一份履歷標「行政」，還是要一份履歷都同時標上去想要的職缺較恰當？因為初次求職想詢問過來人的意見。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「我相近的會標一起，因為其實我內容都一樣」、「我都用同一份」、「必須要分，跟工作性要相關，像我是跨領域的，就有兩份！」「我都投性質相關的所以都用同一份，如果不一樣建議要分」、「我會用比較概括性的描述去寫，這樣就不用分了，反正我找的工作性質也都差不多」、「看你想要多少薪水，越高的自然要越嚴謹，相反地免洗職位就沒那麼有必要」。
對此，有人資看完立刻指出，這部分其實很多人都做錯，正確的做法是應將不同職缺的履歷分開，「人資告訴你，請你分」、「建議要喔，我也很常看到應徵編輯，但希望職稱是收銀員，或是應徵工程師，希望職稱是行銷企劃，就會看出你是海投，沒有認真在投遞這個公司」。（編輯：賴詠璿）