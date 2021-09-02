三重有啥好吃的美食？巷仔內大推「這條路」：很值得朝聖

台灣美食眾多，無論是北中南部都各有其特色小吃或必吃食物，而近日一名網友就在PTT提問「三重有什麼好吃的嗎？」結果許多老饕紛紛推薦「這條路」，認為非常值得朝聖。

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原PO在

PTT八卦板

表示，由於自己要去三重一村那附近找朋友，但還不知道晚餐要吃什麼，便發文請益大家「三重那邊有什麼美食嗎？」他透露「小弟沒有很常去，只去過三和夜市（好擠）、e7play（好復古），吃的只吃過五燈獎，不知道是不是我的問題，總覺得它的滷肉飯應該叫蹄膀飯才對，總之，三重有什麼好吃的呀？」

▲網友在 PTT 討論三重美食、小吃。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，老饕紛紛留言「阿典新竹肉圓，真心推」、「大同南路口蔥抓餅或文化南路口蔥抓餅」、「電信街炸春捲」、「集美街三色布丁」、「五燈獎知高飯」、「今大、店小二蝦仁羹」、「比較少人知道的 萬粒肉圓，也不錯」、「玄武壽司，便宜大碗又好吃」、「天台的涼麵、萬金紅茶冰、三重蛋餅大王（口感顛覆，偏酥脆醬又好吃）、阿田麵（整間店就3種麵）」、「三民街碳烤雞排」。

另還有專業巷仔內推薦三重「龍門路」一帶，直指「龍門路鴨肉羹麵，龍門路胡椒餅」、「龍門鴨肉羹吃完，龍門胡椒餅買小酥餅」、「鴨肉羹值得朝聖一波」。（編輯：許苡晴）