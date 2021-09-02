四面佛是陰廟? 大錯特錯！祂可是泰國版土地公

泰國四面佛遠近馳名，幾乎是只要提到泰國就會想到四面佛的程度，有到泰國的旅客，都不免俗會到四面佛附近走走參觀，然而卻不是人人都敢拿香祭拜四面佛，據傳只要有向四面佛請願，就一定得要記得還願，訪間也流傳了許多未還願招來厄運的傳說，讓大眾對於四面佛多了一層忌憚，甚至有人誤以為四面佛屬陰廟，然而這其實是大錯特錯的，四面佛就等同於泰國版的土地公，在城市的每一角無償守護著信眾，只是因為祭拜方式有所不同而招誤解。

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▲位於行天宮捷運站吉林路上的泰國愛侶灣四面佛台北 (圖／記者鍾怡婷攝)

× ▲位於行天宮捷運站吉林路上的泰國愛侶灣四面佛台北 (圖／記者鍾怡婷攝)

其實四面佛更準確的稱呼應該為「四面神」，因為其屬於天神階級，在印度教、婆羅門教的神話中是三主神之一，名為「梵天」（又稱「大梵天王」），是創造萬物的神。因其外表跟佛教的佛很像，在中文裡才會將其稱為「四面佛」，但四面佛可是踏踏實實為正神的位階。





雖然起源於印度教，但四面佛從泰國開始具盛名，成為了泰國當地非常重要的一尊神，普及程度就跟台灣民眾信仰的土地公差不多，幾乎曼谷的每一座建築物旁邊，都擺有一尊四面佛像，對於泰國人民來說是心靈跟土地的守護神，泰國大部分的城市也都可以經常遇見四面佛。





▲「泰國愛侶灣四面佛台北」壯觀的還願供象牆 (圖／記者鍾怡婷攝)

× ▲「泰國愛侶灣四面佛台北」壯觀的還願供象牆 (圖／記者鍾怡婷攝)

而一般人有所忌憚的還願流程，其實也存在著許多誤解，並不是每一次去祭拜四面佛都需要請願，就像我們在台灣的廟宇拜拜一樣，不一定是去求神問卜，也可以是閒暇時到神明面前走走晃晃，為其增添香火，祈求一切順利，也因此向四面佛祈求身體健康，或是一切順利是不需要還願的，除非有特定的事件或目標，才須透過擲杯與四面佛溝通還願事宜。





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編輯：鍾怡婷)