硬餵寶寶喝酒！媽「怕被當逆媳」沈默　公公理由讓她崩潰

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原PO被自己父親突如其來的舉動嚇到，更連忙斥責「怎麼可以給小朋友喝酒呢」，沒想到爸媽卻以「以前大哥也這樣給阿公帶出去喝酒還不是沒事？還很愛喝！」為由打發，讓原PO急跳腳「以前是以前，不可以這樣」。不過讓她訝異的是，嫂嫂當下卻只有沉默並無特別反應，回到家後才傳LINE表示「當時很生氣」，姪子甚至回去睡了午覺起來就流鼻血了。
事後原PO也補充表示，4年前嫂嫂就曾阻止過姪女同樣被餵酒的行為，但似乎因此換來責罵，這次嫂嫂看見兒子被公公灌酒只能「用眼神求救」，就算回家告訴丈夫，原PO的哥哥也沒有去和父母溝通，這就讓剛生寶寶的原PO相當頭疼「真的傻眼，自己爸媽有什麼難說的？溝通完之後還做同樣的事情的話，我真的沒辦法理解」。
文章曝光後掀起不少網友討論，其中就有不少過來人無奈感嘆「小孩很可憐，有這種阿公一點也不尊重媽媽」、「直接不回去了吧！小孩的健康真的不能這樣搞」、「認真開罵啊，不要讓他們敷衍過去，笑什麼笑，虐待幼兒有什麼好笑的」。事實上，兒少法就有明文規定，兒童及少年不得吸菸、喝酒和嚼檳榔；任何人也不得提供酒精、香菸等給予兒童及少年，違者最高可處新台幣五萬元的罰鍰。（編輯：楊智傑）
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