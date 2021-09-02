為何運鈔車「車頂也有字」？網笑：怕搶錯嗎　行家揭用途

不少民眾在路上看見運鈔車，總會聯想到犯罪電影內歹徒飛車搶劫的畫面，不過你是否曾注意到為何運鈔車無法「低調」，總在車身上標示著ＯＯ保全的字樣，甚至就連運鈔車車頂都有標誌！日前有民眾提出疑問後，掀起不少網友討論推測，其中也釣出行家解釋背後原因。

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這名網友先是在臉書社團「爆系知識家」中發文提到，「有人知道為什麼運鈔車要在車頂噴字嗎？」，接著也貼出自己捕捉到運鈔車停在路邊的畫面，從該照片的視角可以發現，拍攝者似乎是站在三四樓高度的位置，停在建築物大門口的運鈔車從這個高度上來看，不只車頭噴有某某保全的字樣，就連行車時不會看見的「車頂」也同樣噴有保全字樣。

▲有網友從高樓層俯瞰是攪發現，運鈔車竟然連車頂也有標誌。（圖／翻攝自臉書社團「爆系知識家」）

除了原PO好奇詢問外，問題一出也掀起許多網友留言推測，有不少民眾在留言區歪樓笑稱「方便歹徒辨識」、「玩過GTA5你就知道，擺明是就為了搶劫用」、「才不會搶錯台」，但其中也有行家認真回覆道「方便在運鈔車遇到搶劫時警方出動空中直升機時方便辨認 ，有的除了保全公司的名字以外還會多加運鈔車的編號 」、「路口監視器比較容易追蹤路線用，發生問題之後，能第一時間抓到內賊用」。

事實上，根據我國內政部依《保全業法》公告之《保全公司特殊安全裝置運鈔車應有設備審驗規定》中就指出，運鈔車除了須於裝設防盜、防搶等設備外，車身或其他明顯處，須有醒目之○○保全字樣，且字樣須按照標楷體每字長、寬各二十公分以上的規格印製。此外， 車身顏色也不得與警用巡邏車相同。（編輯：楊智傑）