平民美食「滷肉飯＋豬血湯」不夠看？他推窮人三寶：超讚
「滷肉飯＋豬血湯」是許多人經常吃的平民美食之一，看似簡單卻是經典長青的不敗小吃。但近日就有網友在網路上表示疑惑「這樣的組合是不是不夠看了？」沒想到更有人推出了窮人三寶，直言「真的超讚」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-02 11:16:39
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「窮人的美食是什麼？」的文章表示，「我同事說他覺得窮人的美食就是滷肉飯和豬血湯，好吃又吃得飽，大家覺得窮人的美食是什麼呢？有沒有八卦呢？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言認為「炸物」才是最平民的美食，「炸物啊，雞排那類，滿滿的澱粉」、「雞排裹上一包王子麵下去炸，超讚」、「鹹酥雞、炭烤雞排啊」、「澱粉+鹽，炸雞or鹹酥雞完美代表」、「鹽酥雞跟炸雞啊」、「鹽酥雞攤瞎點就夠飽了」。
而更有許多人直指在鹽酥雞攤中的「米血、豆干、甜不辣」這三個CP值最高的食材，才是窮人界的美食三寶，「50塊米血、50塊黑輪、50塊魚板，就飽到翻掉」、「米血、豆干、甜不辣神搭配」、「豆干啊，3塊10元狂吃」、「甜不辣點兩份直接飽」。（編輯：王柏文）