移工、新住民能施打BNT嗎？申請步驟大解析

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另外，根據《新住民全球新聞網》，預約申請的流程如下：
一、有新式證號＋新健保卡者：想透過「健保快易通 APP」預約的外籍人士，若已經換發新式統一證號，且已用新式統一證號投保健保，並更換為新健保卡者，要記得重新以新健保卡進行註冊，並綁定「健保快易通」APP，登入後即可辦理意願登記或預約接種。
二、有新式正號＋舊健保卡者：若是換發新式統一證號，但仍以舊式統一證號投保健保者，就繼續以舊式統一證號登入APP辦理預約即可。至於換發新式統一證號，且已用新式統一證號投保健保，但「尚未更換新健保卡」之民眾，則無法透過快易通APP 辦理，但仍可透過COVID-19 公費疫苗接種網路平臺、藥局、超商等平台辦理。
衛福部也提醒，預約接種疫苗時使用的統號必須與先前辦理意願登記使用的號碼相同，造冊施打也一樣，預約時的統一證號需和造冊登記時一致，如原先以舊式統號造冊，要改以新式統號預約施打疫苗的話，需洽人事單位改以新式統號造冊，即可以新式統號預約施打疫苗。
不過，「COVID-19 公費疫苗接種網路平臺」目前只有中文版，未有雙語版系統，因此不通中文的外籍人士及移工朋友需仰賴雇主、仲介或身邊好友協助完成預約，或求助地方政府機關。此外，依照規定移工也可以適用疫苗接種假，自接種日起至隔日24時為止都可以憑疫苗接種紀錄卡請假，但雇主不需支薪；1095文史工作室也貼心彙整「疫苗副作用和問答集多語字卡」，以越南語、泰語、印尼語和菲律賓等移工母國語言解釋各種疫苗的副作用及相關權益資訊。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。