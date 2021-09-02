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移工、新住民能施打BNT嗎？申請步驟大解析

▲新住民能否施打到BNT，只要擁有外籍人士居留證（A.R.C），都能上網申請和等候施打，施打順序等同於國民。（圖／美聯社／達志影像）
▲新住民能否施打到BNT，只要擁有外籍人士居留證（A.R.C），都能上網申請和等候施打，施打順序等同於國民。（圖／美聯社／達志影像）

四方報/綜合報導

2021-09-02 13:30:00

台灣民眾引頸期盼的BNT疫苗，第一批終於在今（2）日到貨。中央流行疫情指揮中心表示，感謝台灣積體電路股份有限公司、鴻海精密工業股份有限公司及財團法人永齡慈善社會福利事業基金會、財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會，共同捐贈1,500萬劑BNT疫苗。至於新住民能否施打到BNT，只要擁有外籍人士居留證（A.R.C），都能上網申請和等候施打，施打順序等同於國民。目前初步規劃將優先開放給12歲至17歲(含)青少年族群造冊接種；其餘將優先提供已意願登記，且尚未接種過疫苗之18至22歲(含)民眾；後續將再視疫情趨勢、接種狀況及疫苗到貨情形等綜合評估，開放其他對象接種。

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根據指揮中心，持有居留證之外籍人士、合法移工及新住民也可以憑居留證號碼及健保卡號上平台登記，將可比照國人接種疫苗。針對新式統一證號換發後之疫苗預約問題，衛福部指出，不論是持舊式或新式統號投保的健保卡，只要健保卡仍在效期內，均可透過「超商、藥局、COVID-19 公費疫苗接種網路平臺」以「健保卡上的統一證號＋健保卡號」預約。

另外，根據《新住民全球新聞網》，預約申請的流程如下：

▲持有居留證之外籍人士、合法移工及新住民也可以憑居留證號碼及健保卡號上平台登記，將可比照國人接種疫苗。（圖／指揮中心提供）
▲持有居留證之外籍人士、合法移工及新住民也可以憑居留證號碼及健保卡號上平台登記，將可比照國人接種疫苗。（圖／指揮中心提供）
一、有新式證號＋新健保卡者：想透過「健保快易通 APP」預約的外籍人士，若已經換發新式統一證號，且已用新式統一證號投保健保，並更換為新健保卡者，要記得重新以新健保卡進行註冊，並綁定「健保快易通」APP，登入後即可辦理意願登記或預約接種。

二、有新式正號＋舊健保卡者：若是換發新式統一證號，但仍以舊式統一證號投保健保者，就繼續以舊式統一證號登入APP辦理預約即可。至於換發新式統一證號，且已用新式統一證號投保健保，但「尚未更換新健保卡」之民眾，則無法透過快易通APP 辦理，但仍可透過COVID-19 公費疫苗接種網路平臺、藥局、超商等平台辦理。

衛福部也提醒，預約接種疫苗時使用的統號必須與先前辦理意願登記使用的號碼相同，造冊施打也一樣，預約時的統一證號需和造冊登記時一致，如原先以舊式統號造冊，要改以新式統號預約施打疫苗的話，需洽人事單位改以新式統號造冊，即可以新式統號預約施打疫苗。

不過，「COVID-19 公費疫苗接種網路平臺」目前只有中文版，未有雙語版系統，因此不通中文的外籍人士及移工朋友需仰賴雇主、仲介或身邊好友協助完成預約，或求助地方政府機關。此外，依照規定移工也可以適用疫苗接種假，自接種日起至隔日24時為止都可以憑疫苗接種紀錄卡請假，但雇主不需支薪；1095文史工作室也貼心彙整「疫苗副作用和問答集多語字卡」，以越南語、泰語、印尼語和菲律賓等移工母國語言解釋各種疫苗的副作用及相關權益資訊。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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