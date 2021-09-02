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金鐘56／吳宗憲一看入圍名單　喊話：希望可以帶小鬼上台

▲吳宗憲（右）入圍金鐘獎，盼能帶小鬼（左）上台。（左圖，取自綜藝玩很大Instagram／右圖，翻攝自吳宗憲臉書）
▲吳宗憲（右）入圍金鐘獎，盼能帶小鬼（左）上台。（左圖，取自綜藝玩很大Instagram／右圖，翻攝自吳宗憲臉書）

記者侯家瑜/台北報導

2021-09-02 14:45:53｜2021-09-02 15:12:31

第56屆電視金鐘獎於今（2）日下午2點在三立電視文創劇場公布入圍名單，其中吳宗憲、KID、黃鴻升以節目《綜藝玩很大》入圍益智及實境節目主持人獎，吳宗憲也和《NOWnews今日新聞》吐露心情，也和KID透過直播表示，希望今年能和搭檔小鬼一起上台領獎。

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▲《玩很大》製播7年。（圖／綜藝玩很大臉書）
▲吳宗憲（中）、KID（左）、黃鴻升（右）以節目《綜藝玩很大》入圍益智及實境節目主持人獎。（圖／綜藝玩很大臉書）
吳宗憲表示和大家一邊錄影，一邊看入圍名單：「有時候心裡面的忐忑起伏不是一般人所能夠體會，入圍只是一天，得獎也只是一天，但是錄影卻是每一天，可以努力的是人生，可以開心的是手牽著手上台領獎的友情，我們今年多了這一個額外的願望，希望可以帶著小鬼上台去。」

吳宗憲開玩笑說：「本來要帶小鬼登上最高峰，沒想到他竟然飛太高抓不回來，沒關係，我們就台上見。」KID坦言這次是小鬼最後一次有機會能夠拿下金鐘獎，表示前陣子準備要好好振作，接受小鬼離開時，又剛好遇到了疫情，好在這一年大家都沒有放棄，表示自己未來還是會繼續在《綜藝玩很大》努力付出，一旁的吳宗憲則希望2位搭檔都能「越走越高」，也呼籲KID不管做什麼事情，只要用最大的努力完成，就是一件大事情。

▲吳宗憲（左）、KID（右）開直播分享入圍心情。（圖／綜藝玩很大臉書）
▲吳宗憲（左）、KID（右）開直播分享入圍心情。（圖／綜藝玩很大臉書）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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