房市／北外環道銜接國1匝道　安南先受惠

台南市政府日前表示，國道1號台南路段增設北外環道交流道工程，確定獲得國發會審查通過，預計2026年完工。業者說明，北外環道是東西向連結南科園區與安南、北區、安平等區域的聯絡要道，可望讓南科生活圈擴大，更多購屋族群由園區周邊外溢，而與國1銜接的交流道完工後，從國道上下北外環的車流不需堵塞在永康交流道，而能直接銜接北外環道，將使建設加分效果更顯著。
財經中心/綜合報導
2021-09-03 08:00:00
台南市政府規劃進行中的北外環道工程，其中位於新市區、與國道一號相交位置（約317K+600處），預計增設由北外環北出銜接國1，另一端由國1南入連接北外環的匝道，該工程8月初獲國發會審核通過17.25億總經費，預計2026年完工。增設該交流道之後，國1可串聯台南都會區北外環道路，更可以疏導現在永康交流道尖峰時段壅塞情形，縮短往返路程。
信義房屋安南安中店專員郭鎮彰指出，北外環道是東西向串聯南科園區至各區的聯絡道路，由東而西分別串聯安南區的史博館特區、安和路商圈、中華路、北區海安路（包括鄭子寮重劃區一帶），接著再到安南海佃商圈與九份子重劃區，並可連結開發中的草湖寮重劃區、商60計畫區，至安平區。全線通車後，預估從安平至南科園區的交通時間可縮短至20分鐘左右。
郭鎮彰表示，外環道路將帶動沿線區域房市，吸引南科購屋族群從園區第一圈外溢至周邊區域，進而擴大南科生活圈。目前工程第一期已經完工，第三期正在興建高架橋，預估等到明年左右，可看出交流道雛形，對房市帶動效果會更顯著。
目前，第二、四期以及銜接國1匝道正逐步推動。其中，郭鎮彰表示，若沒有國1銜接北外環道的匝道，來往國道的車流若要銜接東西向北外環道，仍必須從永康交流道，走平面道路再上北外環，如此一來等於還是得在永康交流道面對塞車之苦，反之，若未來在國1新市及永康之間增設匝道直接銜接北外環，將可大大提升交通效率。