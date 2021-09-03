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房市／抗跌易漲指標社區　須符合這些條件

▲區域內保值抗跌的指標社區，軟硬體條件都需兼具。（圖／NOWnews資料照片）
▲區域內保值抗跌的指標社區，軟硬體條件都需兼具。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-09-03 08:30:00

區域房市中有些指標社區特別抗跌保值，這些指標社區不一定是屋齡最新或豪宅產品，但普遍受到首購、換屋族喜愛，專家表示，所謂指標型社區，可檢視軟硬體條件，包括集中戶數房型、住戶流動率低、市場買賣的量不超過總戶數1成等條件，相對保值抗跌。

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住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，評估保值抗跌的指標社區大樓不脫軟硬體2面向，硬體的部分，最好選擇戶數中等、100-300戶之間的社區大樓，這類社區若是供給量大，社區又一定知名度，在房市景氣好的時候，容易成為決定區域價格的指標。

而軟體的部分，徐佳馨說明，公設若要維持完善，住戶流動率低，建議可向管理員打聽住戶是否都久住多年，或是觀察公告欄是否有頻繁裝修的情況來判斷，而在市場上流通、買賣的量不要超過10分之1，而部分社區有社區管理獎項，也有加分效果。

信義房屋中正特區店店長許耀崑表示，通常這類抗跌易漲的指標社區，硬體有幾項要點，包括社區大樓的房型集中在30-50坪、近好學區或捷運站、附近有公園與商場等3因素。

許耀崑表示，而影響社區品質則與入住居民組成、入住率有關，若是住戶以穩定居住的家庭為主，社區管理以維護居民生活品質為優先；部分作為度假使用的社區大樓，雖然建商在銷售時標榜公共設施多元，但因為入住率、公設使用率均低，部分公設如游泳池關閉不開放，影響社區大樓居住品質。

位於淡海新市鎮、淡水家樂福旁的指標社區即是很好的例子，信義房屋淡水新市店店長王志維表示，過去淡海新市鎮房價要從１字頭站穩２字頭，即是由指標社區帶動。

王志維分析，此指標社區位於淡水家樂福旁，離額滿學校新市國小、淡水運動中心都不遠，因建地面積大，因此公設齊全，管理維護佳，像是為了維護社區住戶生活品質，晚上５點後，規範外人進出；該指標社區入住率高，社區中有家的感覺，住戶口耳相傳，也介紹親友來購買此社區，也因穩定自住，較少低價拋售，有利於社區大樓的房價保值。

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