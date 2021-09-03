房市／抗跌易漲指標社區　須符合這些條件

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而軟體的部分，徐佳馨說明，公設若要維持完善，住戶流動率低，建議可向管理員打聽住戶是否都久住多年，或是觀察公告欄是否有頻繁裝修的情況來判斷，而在市場上流通、買賣的量不要超過10分之1，而部分社區有社區管理獎項，也有加分效果。
信義房屋中正特區店店長許耀崑表示，通常這類抗跌易漲的指標社區，硬體有幾項要點，包括社區大樓的房型集中在30-50坪、近好學區或捷運站、附近有公園與商場等3因素。
許耀崑表示，而影響社區品質則與入住居民組成、入住率有關，若是住戶以穩定居住的家庭為主，社區管理以維護居民生活品質為優先；部分作為度假使用的社區大樓，雖然建商在銷售時標榜公共設施多元，但因為入住率、公設使用率均低，部分公設如游泳池關閉不開放，影響社區大樓居住品質。
位於淡海新市鎮、淡水家樂福旁的指標社區即是很好的例子，信義房屋淡水新市店店長王志維表示，過去淡海新市鎮房價要從１字頭站穩２字頭，即是由指標社區帶動。
王志維分析，此指標社區位於淡水家樂福旁，離額滿學校新市國小、淡水運動中心都不遠，因建地面積大，因此公設齊全，管理維護佳，像是為了維護社區住戶生活品質，晚上５點後，規範外人進出；該指標社區入住率高，社區中有家的感覺，住戶口耳相傳，也介紹親友來購買此社區，也因穩定自住，較少低價拋售，有利於社區大樓的房價保值。