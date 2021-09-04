影／捧水洗臉易有死角？達人曝4種肌膚洗臉法關鍵

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影片一開始，博士 Ivan 先和大家分享，洗臉法搭配的洗面乳應選擇「溫和不刺激」，含有胺基酸為基底的洗面乳，是否要能搓出泡泡，要看使用者是否為痘痘肌而定，痘痘肌則是一定要用泡泡來做清潔，且該洗面乳必須洗完臉後，1 分鐘內皮膚不會感到乾燥、緊繃。
許多人通常都會使用「捧水」的方式洗臉，但 Ivan 博士表示自身以往也是使用該方式清潔，但常常發現耳下、髮際線、下顎處附近，容易有死角產生，讓洗面乳內的皂化成分，與自來水結合之後，產生皂鹽停留在臉上，久而久之反而會破壞肌膚的酸鹼值與菌叢的平衡。
所以博士取而代之的是，在洗澡的時候使用蓮蓬頭，將水壓調弱、且水溫低於25度（低於身體溫度），沖向額頭讓水從上而下往下流，並保持關鍵重點：「沖水要沖夠久夠乾淨」。
- 粉刺肌：推薦 2 次洗臉。第一次洗臉先把臉打濕，先用洗面乳清洗 T 字部位，再來用畫圓的方式，帶過基層表面的髒污。過程中，洗面乳停留在臉上的時間約 10~30 秒，依照出油和髒汙程度而定。
將臉洗淨之後，進行第二次洗臉，使用按壓手法，一定要輕輕地按壓才能深入毛孔。第二次沖水則是要沖得更久，至少 30 秒，水溫接近 25 度，沖至皮膚有潔淨感為止。洗完臉後，使用乾淨毛巾或紙巾將皮膚上的水分按乾，避免水分揮發時，帶走肌膚上底層的水分。
- 痘痘肌：許多痘痘肌的人，通常會選清潔力強的洗面乳，但博士Ivan說，其實這是錯誤的觀念：「不是因為肌膚髒才長痘痘」，多半是因為肌膚發炎才導致粉刺變成痘痘。
洗臉手法與粉刺肌相同，都要洗 2 次臉，但差異就在於第 2 次按壓洗法時，千萬不要直接對皮膚作按壓，而是隔著泡泡輕輕地做按壓手法，避免因直接按壓導致痘痘疼痛，讓發炎情形更嚴重。
- 乾性肌：重點是不要引起慢性乾燥。Ivan表示，乾性肌膚多半不會有毛孔問題，若有則很大的機率是因為用錯保養品。沒有毛孔問題的乾性肌膚者，只要使用一般畫圓洗法，洗 1 次就好。沖水必須超過一分鐘，且水溫低於25度。
- 敏感肌：與乾性肌相同，洗臉僅洗一次，最重要的是不要讓洗面乳停在臉上太久，不要停留超過 10 秒。若敏感性肌偏偏又有粉刺問題了話，一樣可以洗第 2 次，但是要注意，2 次洗臉時間都不可以超過10秒以上。
影片最後博士 Ivan 也解答網友粉絲的疑惑，推薦的洗臉法並非是要天天使用，因為深層清潔容易讓肌膚變乾，若是乾性肌膚患者，建議是一周使用 2~3 次即可，且推薦使用比平常洗的洗面乳，更加溫和的清潔品較優。（影音編輯：謝美伶）
▶感謝授權： Dr. Ivan 6
完整影片：https://youtu.be/Q3g75u3xggE