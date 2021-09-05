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影／奎丁大腿刺春風名字認愛？一整天體驗「台式浪漫」

▲網紅奎丁尬上天團玖壹壹的春風，到底會有什麼愛的火花呢？（圖／奎丁Zamy 授權）
▲網紅奎丁尬上天團玖壹壹的春風，到底會有什麼愛的火花呢？（圖／奎丁Zamy 授權）

影像中心/綜合報導

2021-09-05 18:00:00

知名網紅Youtuber「奎丁Zamy 」因為多元的拍片風格，深受粉絲喜愛，頻道更是擁有54.1萬的訂閱數，相當驚人。這一次她要來體驗，同為網路發跡的台中天團「911玖壹壹」團長「春風」，來一場道地的台式約會，體驗台中的各種風情。

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▲奎丁竟然在大腿上刺下春風的名字？（圖／奎丁Zamy    授權）
影片一開始，春風就載著奎丁來到了刺青店，一頭霧水的奎丁完全不知道春風的意圖，就被拉入店中，只見不斷哭天搶地喊痛的奎丁，竟然在腿上刺下了春風的名字，相當驚人。



而還沒等女方喘口氣，春風就馬不停蹄的帶著她來到廟中，希望在這裡祈求兩人事業順利、身體健康，只不過在開始祈願時，春風不慎將奎丁的名字唸成「奎青」，讓她本人相當意外，春風也只好順理成章，謊稱自己是有個朋友叫奎青，而不是念錯名字。


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▲春風在祈願時，不慎將奎丁的名字唸成「奎青」。（圖／奎丁Zamy    授權）

爾後兩人也體驗了包含「冰店」、「美容SPA」、「燭光晚餐」等不同的浪漫景點，而在影片尾聲的花絮中可以看出，原來兩人互相認愛的刺青，只是用紋身貼紙貼上，並不是永久的烙印，即便如此，奎丁還是認為這次約會體驗相當特別，讓她十分難忘。（文字編輯：沈傳恩）

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▲原來兩人「愛的烙印」，只是用紋身貼紙貼上而已。（圖／奎丁Zamy    授權）

▶感謝授權：奎丁Zamy 
原始影片：https://youtu.be/sP5MKLutKSY

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