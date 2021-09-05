影／奎丁大腿刺春風名字認愛？一整天體驗「台式浪漫」
知名網紅Youtuber「奎丁Zamy 」因為多元的拍片風格，深受粉絲喜愛，頻道更是擁有54.1萬的訂閱數，相當驚人。這一次她要來體驗，同為網路發跡的台中天團「911玖壹壹」團長「春風」，來一場道地的台式約會，體驗台中的各種風情。
影像中心/綜合報導
2021-09-05 18:00:00
影片一開始，春風就載著奎丁來到了刺青店，一頭霧水的奎丁完全不知道春風的意圖，就被拉入店中，只見不斷哭天搶地喊痛的奎丁，竟然在腿上刺下了春風的名字，相當驚人。
而還沒等女方喘口氣，春風就馬不停蹄的帶著她來到廟中，希望在這裡祈求兩人事業順利、身體健康，只不過在開始祈願時，春風不慎將奎丁的名字唸成「奎青」，讓她本人相當意外，春風也只好順理成章，謊稱自己是有個朋友叫奎青，而不是念錯名字。
爾後兩人也體驗了包含「冰店」、「美容SPA」、「燭光晚餐」等不同的浪漫景點，而在影片尾聲的花絮中可以看出，原來兩人互相認愛的刺青，只是用紋身貼紙貼上，並不是永久的烙印，即便如此，奎丁還是認為這次約會體驗相當特別，讓她十分難忘。（文字編輯：沈傳恩）
▶感謝授權：奎丁Zamy
原始影片：https://youtu.be/sP5MKLutKSY