影／打破同溫層！網紅娘娘訪談護家盟　接納不同聲音

知名網紅Youtuber「Alizabeth 娘娘 」經常拍攝有趣的影片，因此斬獲不少粉絲，擁有20萬訂閱數的他，這次一改過去風格，〈娘娘研究室〉邀請到曾在同志婚姻抗爭中，佔據重要角色的護家盟秘書長「張守一」，要來聽聽看到底護家盟對於「家庭」、「婚姻」等不同關係的看法、解讀是什麼。
影像中心/綜合報導
2021-09-03 21:00:00
影片一開始，張守一就以亞馬遜河流域的文明為例，表示在該處，女性都是在開始懷孕以後，才有男性的細心呵護，這個部落平時並沒有男女同居的習慣，因此並不具備「婚姻」的概念，所以人類文明的「婚姻」制度，就是為了要育成「家庭」這個東西的保障。
面對娘娘對於「家庭」一詞的疑問，張守一則表示，家庭是一種關係網絡的結合，隨著時代的改變，現在的社會不能要求每個人必須生兒育女，但事實上每個人都具備生育的潛力，所以才會去辦理結婚登記。而對於孩子來說，家庭除了具有社會功能外，更有教育孩子「人格成長」、「愛的方式」等作用，是絕對值得大家守護的東西。
影片最後，張守一也坦言，其實他們要做的，只是最低限度地保護孩子成長，沒有人有辦法去控制他們未來的發展，所以至少要在一開始給孩子一個健康的環境，這些以上都只是被動的行動，而真正應該積極的，則是家庭教育，這也是護家盟真正最大的訴求。
「Alizabeth 娘娘 」也說明〈娘娘研究室〉企劃宗旨是聆聽，而不是辯論，提供給每一位受訪者，可以自由自在的發表自己的想法和態度的空間，與此同時也給自身進行聆聽的實踐。（文字編輯：沈傳恩）
▶感謝授權：Alizabeth 娘娘
原始影片：https://youtu.be/xHNTmgnVPWs