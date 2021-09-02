媽生日送新手機！她回家突收「黃色厚信」　內容惹哭全場

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在19歲生日時，原PO到媽媽家慶生，卻意外看到媽媽的存摺，這才知道「媽媽每個月花在我身上的錢已經快要她薪資的一半，扣掉房租之後，留給自己的好少」，從此之後，原PO再也不會讓媽媽帶她吃喝玩樂，而是希望媽媽能多為自己著想。
原PO指出，因為自己在今年開始工作了，所以決定送媽媽一份大禮。她透露，以前媽媽都買新手機給她，然後自己都拿著舊手機，過了很多年都不敢換，於是她決定買一支新手機給媽媽。雖然媽媽看到後，忍不住碎念「怎麼買這麼貴的東西給她，手機還好好的幹嘛浪費錢」，但還是收下她的心意。
怎料，原PO回到租屋處後，發現包包裡多了一個信封，上面寫道「妹妹：媽媽知道妳的心意，但是妳剛開始工作，很多地方要用錢，所以不要亂花錢，這裡有1萬5妳收好，以後不要再買這麼貴的東西」，這讓她瞬間淚崩「明明是我幫妳過生日，怎麼又變成妳在捨不得我了」。
貼文曝光後，網友也紛紛落淚，「那份信看了真的會哭欸」、「有洋蔥怎麼不講，直接淚崩阿」、「媽媽真的都這樣！」、「那個信封我會收好，打死都不丟掉」、「媽媽就是捨不得把錢花在自己身上，但對孩子永遠都捨得」、「看到哭，媽媽真的好偉大」、「看到最後眼淚直接掉下來」、「手寫信封一定有塗洋蔥」。（編輯：許智超）