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媽生日送新手機！她回家突收「黃色厚信」　內容惹哭全場

▲有網友買了新手機給媽媽當生日禮，結果事後在包包發現媽媽寫的信，讓她瞬間淚崩。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲有網友買了新手機給媽媽當生日禮，結果事後在包包發現媽媽寫的信，讓她瞬間淚崩。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-09-02 20:02:55

許多爸媽只希望孩子能快樂長大，因此願意無條件的付出，也不求任何回報。近日，就有網友分享，雖然從小爸媽就離婚，和媽媽相處的時間不多，但總是為她付出很多，因此決定送新手機給媽媽當生日禮物，沒想到回家卻看到一封厚厚的信，內容竟讓網友全淚崩。

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原PO在《Dcard》表示，從小爸媽就離婚，和媽媽見面的次數頂多每月1、2次而已，但每次見面後，媽媽都會帶她吃吃喝喝、買很多東西，事後她回想「這就是媽媽想要彌補她不能陪伴我的方式吧？」

在19歲生日時，原PO到媽媽家慶生，卻意外看到媽媽的存摺，這才知道「媽媽每個月花在我身上的錢已經快要她薪資的一半，扣掉房租之後，留給自己的好少」，從此之後，原PO再也不會讓媽媽帶她吃喝玩樂，而是希望媽媽能多為自己著想。

原PO指出，因為自己在今年開始工作了，所以決定送媽媽一份大禮。她透露，以前媽媽都買新手機給她，然後自己都拿著舊手機，過了很多年都不敢換，於是她決定買一支新手機給媽媽。雖然媽媽看到後，忍不住碎念「怎麼買這麼貴的東西給她，手機還好好的幹嘛浪費錢」，但還是收下她的心意。

▲原PO媽媽雖然收下新手機，但還是偷偷塞1萬5給她，而信封上溫暖地話語，讓人看了不禁落淚。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO媽媽雖然收下新手機，但還是偷偷塞1萬5給她，而信封上溫暖地話語，讓人看了不禁落淚。（圖／翻攝自《Dcard》）
怎料，原PO回到租屋處後，發現包包裡多了一個信封，上面寫道「妹妹：媽媽知道妳的心意，但是妳剛開始工作，很多地方要用錢，所以不要亂花錢，這裡有1萬5妳收好，以後不要再買這麼貴的東西」，這讓她瞬間淚崩「明明是我幫妳過生日，怎麼又變成妳在捨不得我了」。

貼文曝光後，網友也紛紛落淚，「那份信看了真的會哭欸」、「有洋蔥怎麼不講，直接淚崩阿」、「媽媽真的都這樣！」、「那個信封我會收好，打死都不丟掉」、「媽媽就是捨不得把錢花在自己身上，但對孩子永遠都捨得」、「看到哭，媽媽真的好偉大」、「看到最後眼淚直接掉下來」、「手寫信封一定有塗洋蔥」。（編輯：許智超）

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