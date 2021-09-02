自助餐買滿三大盒！她結帳聽「價格」嚇壞：老闆虧慘了吧
現代人生活匆忙，為求方便三餐都會選擇到便當店或者自助餐店打發，菜色多元又方便快速，深受不少外食族喜愛。今（2）日就有網友分享，她到自助餐買滿三盒，沒想到結帳時，老闆報的價格讓她瞬間嚇傻，不禁好奇「老闆這樣不會虧錢嗎？」貼文一出也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-02 22:08:41
原PO在《爆廢公社二館》表示，最近的菜價很貴，但她到自助餐買滿三盒時，老闆報的價格卻讓她非常意外，回到家也忍不住跟媽媽討論，老闆這樣賣會不會虧錢，最後也貼出她買的三盒菜色，並問「大家猜猜看多少錢？」
貼文曝光後，網友也紛紛猜測， 「250吧」、「至少要2百吧」、「205啦！」、「是195嗎」、「應該是150」。沒過多久後，原PO就公佈正確答案「總共是110元」，並透露媽媽還以為自己聽錯，應該是170元 ，結果老闆立刻問「有沒有一個10元」，這才知道是真的便宜，並非是老闆算錯的
這讓所有的人看了相當驚訝，「真的誇張了」、「菠菜就不只50了」、「如果不是老闆算錯，那就是老闆最近中一筆了」、「太佛心了吧！台北最少也要250」、「這樣的份量才110！這根本超佛心價來著的」、「羨慕！我猜300耶」、「怎麼可能，有些店光左邊第一盒都不只110了」、「扯爆，怎麼可能這麼便宜」、「老闆人太佛了吧」。（編輯：許智超）