NOW早報／北捷文湖線轉乘不選「忠孝復興」？乘客讚輕鬆

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這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「台北捷運轉乘」的文章表示，「之後有段時間辦公室要換到木柵站，上班需要從橘線轉文湖線，文湖線無論哪個站轉乘都世界遠，想問大家哪個站轉乘會比較好不用走那麼遠阿？忠孝復興還是大安呢？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
而許多乘客紛紛一面倒直言選擇「大安站」會比忠孝復興輕鬆，「我覺得不要忠孝復興最棒啦，但大安應該比較快，忠孝有超長電扶梯」、「我偏好在大安站轉啦，因為忠孝復興的話變成要多轉一次」、「大安相對不遠，我每次在忠孝復興轉都在長長樓梯奔跑」、「大安站轉不用被人擠爆欸，太輕鬆就上車了」。
今日天氣／各地多雲到晴 午後山區、中南部局部大雨
今（3日）各地大部分時間仍是多雲到晴的天氣，由於太平洋高壓持續偏弱，台灣附近水氣多，除清晨、夜晚西半部有零星降雨外，午後西半部地區及東半部山區也有局部短暫雷陣雨，北部地區午後降雨的地方會比昨日再多一些，而中南部地區及其他山區仍有局部大雨發生的機率，午後請留意天氣的變化；另外，東南部及恆春半島則不定時會有零星降雨；各地高溫約32至34度，中午前後紫外線指數偏高，外出需做好防曬並多補充水分。
金鐘56／小鬼搶主持人獎 玩粉哭崩喊「記得到場領獎」
第56屆電視金鐘獎昨（2日）下午公布入圍名單，吳宗憲、KID、小鬼主持的節目《綜藝玩很大》入圍「益智及實境節目主持人獎」，大批玩粉湧入《玩很大》粉專，向天上的小鬼喊話：「小鬼，當天記得到場領獎喔！」
日職／火腿日媒評分最低 王柏融6打點獲好評
日本職棒火腿隊在今年戰績依舊墊底，日本媒體《週刊棒球》也評論近期太平洋聯盟六隊表現，台灣好手「大王」王柏融的打擊是火腿亮點，不過目前火腿打線需要再度加強得分效率。
台積電不再是一人的武林！謝金河點名12企業淨利破千億
台股去年開始大漲，今年持續高震盪在在萬五到萬八間，財訊傳媒董事長謝金河在臉書以「從一個人武林，到巨木成蔭」為題發文指出，去年台股是台積電一枝獨秀，今年指數在高檔震盪，是因為台灣全體上市櫃公司獲利大躍升，謝金河更點名12大企業「淨利破千億」。
中國大陸要電視台禁播偶像養成節目 杜絕「娘炮」等畸形審美
中國大陸政府近來大動作整治商界和娛樂圈，繼中國大陸文旅部上月底發出通知，強調絕不為違法違規、失德失範人員，提供舞台和平台後，中國國家廣播電視總局也於昨（2日）公布《關於進一步加強文藝節目及其人員管理的通知》，祭出更多整肅演藝圈的規範。（編輯：賴詠璿）