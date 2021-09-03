終於有好日子？印度神童曝「全球復甦日」：短暫回歸正常
「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）先前多次預言全球疫情狀況和國際情勢，數次精準的預知能力備受討論；日前他再度發出警告表示，8、9月木星逆行在魔羯座，恐對世界不利。不過，近日他終於透露全球將迎來「好日子」的時機，屆時各地情況都會陸續好轉。
編輯中心/綜合報導
2021-09-03 07:00:30｜2021-09-03 07:00:41
阿南德曾表示，他認為在2021下半年經濟會有復甦的趨勢，並點名4個重要的時間點，分別為2021年6月20日，經濟會在2021下半年漸漸復甦；2021年11月21日，木星離開魔羯座，前往水瓶座，開始會有更好的生活品質；2022年4月22日，由於火星與土星相合，有可能再有危險的事情發生，但會再度好轉；2023年4月，發生「大重整」，全球經濟再度重整並大幅成長。
阿南德當時指出，7月21日開始木星逆行，8、9月木星持續逆行在魔羯座，對世界非常不利，情況會變得更加明顯，且木星8～11月位在摩羯座，全球都會面臨第三波疫情大流行的考驗，而最大一波震盪會出現在2022年4月「火土大合」的時候，世界可能遭受災難和巨大變數，經濟要恢復穩定，還得等到2023年4月23日以後，可以看出全球近年情勢皆不樂觀。
不過，阿南德在最新的影片中透露，這段期間全球也有經濟復甦的現象，就是在今年11月21日，木星離開魔羯座，前往水瓶座之後，不僅開始有更好的生活品質，12月時經濟也將跟著好轉，好日子將持續到明年的4月22日，再來就要等到2023年4月23日，全球才會真正有起色。（編輯：賴詠璿）
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