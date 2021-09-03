哪款糖果是童年回憶？他揭4懷舊味道 全場共鳴：都超愛
台灣零食從古早味的小點，到現代的創新口味商品，種類應有盡有，更有許多歷久不衰的經典好滋味，是許多民眾的童年回憶。而近日就有網友在網路上表示疑惑「哪款糖果是童年回憶？」隨後更說出了4款令人懷念的糖果，沒想到卻引起全場的共鳴，直言「都超級愛」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-03 09:47:41
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「哪些糖果是童年的回憶？」的文章表示，「應該有不少人小時候很喜歡吃糖，大家還記得自己喜歡哪些糖果嗎？」原PO更接著分享自己喜歡的4款懷舊糖果，分別為「綜合水果QQ糖」、「小熊軟糖」、「金柑糖」和「森永水果糖」，而此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
全場網友紛紛有共鳴的表示「都很好吃，尤其小熊軟糖」、「以前都要有乖才能獲得的糖果」、「不是戒指糖、口紅糖跟沙士糖嗎，還有生日都很期待有人買乖乖桶來發」、「這些糖果都超愛啊」、「有一種像皮尺捲在一起，慢慢抽來吃的，葡萄口香糖，好懷念」、「童年零食長大後幾乎都覺得不太好吃，只是現在看到還是會買來吃」、「這些我都超愛欸」。（編輯：王柏文）