國小去合作社都買啥？網淚推「1神物」：活40年沒再遇過
以前學校內的「合作社」每到下課鐘響總是擠滿學生，不僅提供便利的購物場所，同時也是許多人學生時期中難以忘懷的一段回憶。對此，近日就有網友在PTT八卦版提到，國小下課到合作社都買些什麼？貼文曝光引發熱議，許多網友分享「1神物」，認為合作社賣的總是特別吸引人，且活了快40年沒有再遇過。
編輯中心/綜合報導
2021-09-03 10:05:40
原PO憶起以前國小還有合作社的年代，「每天早上還在媽媽10元，下課就要衝合作社，買過59元驚喜包，回想起來根本沒那價值，裡面好像都垃圾」，他不禁好奇詢問廣大鄉民「各位去合作社都買什麼？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「珍珠奶茶」、「很愛買文具，完全不知道我以前在想什麼」、「涼麵」、「營養口糧棒」、「芭芒柳果汁」、「紙聖誕樹」、「10元鮮奶、10元話匣子」、「蠶寶寶」、「20元肉羹麵線，俗又大碗」、「蘋果麵包」、「只有合作社販賣的冰、零嘴等，2X年了依稀記得」、「小學時合作社賣的油飯超好吃」。
對此，許多網友分享小時候到合作社必買的是「肉包」，認為合作社的肉包總是特別美味且吸引人，「活了快40年，只有福利社的肉包最好吃」、「大肉包，一個10元」、「肉包好吃」、「包子，辣椒醬插入擠爆」。（編輯：賴詠璿）