「冷氣26~28度配電扇」真有省？過來人嘆：切30度都不行
台灣夏季氣候悶熱，開冷氣又使電費飆高，該怎麼做才能達到最佳省電效果，實在令民眾十分苦惱。而近日就有網友在網路上表示疑惑「冷氣開26~28度配電扇是不是真的有省？」沒想到就有過來人大嘆直言「其實切到30度都不行」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-03 11:51:14
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「冷氣開26~28搭配電風扇真的有比較便宜嗎？」的文章表示，「開28度開8小時跟開23度開8小時，時間都是8小時溫度比較低的真的會比較貴嗎？如果都沒有什麼開開關關的情況下，這裡有沒有親身體會過的，可以分享一下，還是開28度真的會比較便宜，有無八卦？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言「我要嘛單純開26度 要嘛28度+電扇微風」、「戶外要是23度，你開28跟23都差不多啦」、「開28度+2支電風扇，供參考」、「開27度都比28度耗電了，這需要問嗎...」、「搭配電風扇，降到自己有感的溫度啊，不然開冷氣幹嘛」，甚至更有過來人指出「窗型不省電版，你切三十度也是耗電」，「換一級變頻最有感啦」、「直接變頻了，就沒有這種煩惱」。
而台電呼籲，用戶家中空調溫度可設定在26度到28度之間，據統計，每升高1度的設定，就可以省電6%，同時再搭配風扇，可維持較佳冷房效果，也能省荷包。台電建議，民眾若覺得用電量異常，可先參考電費帳單的前期與去年同期用電作為參考基準，或可洽1911台電24小時客服專線協助。（編輯：王柏文）