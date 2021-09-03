空姐曝「入住飯店注意事項」！加碼爆料：別用廁所玻璃杯
空姐因為工作性質的關係，時常需要居住不同的旅館、飯店，因此對於不少相關細節會有深入的了解。日前就有一位空姐拍影片加碼爆料「自己從不使用房間內的玻璃杯」並說明原因。
編輯中心/綜合報導
2021-09-03 12:11:11｜2021-09-03 12:29:09
從事空服員工作的美國人凱特（Kat Kamalani）8月在《TilTok》上拍攝影片，她示警「飯店房間並不一定是衛生的，你必須試著從空服員那裡得到答案」。 凱特隨後指出，若飯店房間之中沒有洗碗機，那她就不會使用廁所擺放的玻璃杯，「你不知道它們有沒有被房務人員詳細清潔，或只是上一位入住該房的人隨手清洗的」，但凱特也提到，如果房間的玻璃杯外層有被塑膠袋包覆，則代表有經過完善的清潔，可以安心使用；另外凱特又提醒，不要直接碰觸電視遙控器，因為相當不衛生，如果要使用，她會先以塑膠袋包覆後，再拿取使用。 影片發出後也引發熱議，不少網友回應「我在飯店業工作超過25年，非常同意妳的看法」、「之前曾擔任飯店的清潔人員，我也不推薦使用房間廁所中的玻璃杯」、「我是前飯店樓層主管，必須坦言即使在最高級的酒店，也要避免使用玻璃杯，因為整理房間的時間很短，清潔廁所幾乎都用同一塊布」；但也有酸民吐槽「妳自己不會用水和肥皂來洗杯子嗎？」「這些大家都知道了吧」。（編輯：潘毅）