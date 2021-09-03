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買房「林口or三峽」該選哪？男女看法大不同　爭議點曝光

▲買房「林口or三峽」該選哪？男女看法大不同，爭議點曝光。（示意圖／翻攝pixabay）
▲買房「林口or三峽」該選哪？男女看法大不同，爭議點曝光。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-09-03 15:48:18

不少人儲蓄多年，就為了能買到屬於自己的一棟房子，但雙北市房價居高不下，讓許多人只能轉往新北等周邊區域看房。而近日就有網友在網路上表示自己非常難以抉擇「買房『林口和三峽』到底該選哪？」更點出了男女雙方不同的看法，引起熱議。

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▲寬闊的街道是許多人喜歡定居林口新市鎮的原因之一。（圖／NOWnews資料照片）
▲寬闊的街道是許多人喜歡定居林口新市鎮的原因之一。（圖／NOWnews資料照片）
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「林口跟三峽你們會怎麼選？」的文章表示，「最近跟朋友聊天，聊到首發置產地點選擇，因為大家老家都在台北市所以就是鎖定在新北範圍，不選台北市的原因很簡單，就是不想房子比你還老，反正聊一聊發現，大家預算都差不多1500~2000左右、都愛新房」，這也讓原PO丟出問題「新北重劃區你首選是哪？」沒想到卻讓男生都選「林口A9」，女生則是選「三峽北大」，其中最爭議的地方在於「男生基本上還是以未來發展淺力來看，但女生卻覺得北大那邊已經很成熟了，絕對抗跌保值，而且規劃很美，所以好奇問問大家該選哪」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們看完後紛紛留言建議「兩個硬要選的話，我會選林口，雖然很濕」、「兩邊都去看過，我選林口，不選台北市是因為新房買不起吧，林口有outlet可以逛，女孩比較喜歡，北大環境很好，就是很無聊，假日想玩什麼必須上台北」、「秒選林口，林口再冷再濕也比鄉下好」、「林口，夏天比較舒服，雖然冬天很冷」、「三峽只能選北大吧，一出北大特區像來到第三世界，那個交通有夠亂」。（編輯：王柏文）

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