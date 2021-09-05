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房市／返鄉青年用部落廣播器播送音樂　療癒人心

▲麥雅巴扎基各電台計畫訪問屏東牡丹鄉石門村的 kapanan部落耆老，傳承部落文化。 （圖／NOWnews資料照片）
▲麥雅巴扎基各電台計畫訪問屏東牡丹鄉石門村的 kapanan部落耆老，傳承部落文化。 （圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-09-05 08:00:00

今年5月中旬國內疫情爆發後三級警戒期間，屏東傳出印度變種病毒，鄰近的牡丹鄉石門村kapanan部落人心惶惶，返鄉青年戴曉君發起「麥雅巴扎基各電台計畫」運用掛在村子裡電線桿各處的廣播器，播放部落耆老、獵人、青年的訪談與音樂，舒緩2社區1000多名村民的緊張氣氛，也喚起更多旅外部落青年對部落的關心與認同。

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戴曉君團隊在疫情期間以創新方法陪伴部落，獲得信義房屋「全台一家–100個疫情下互助共生做法」評選「信義之星」獎項，信義房屋認為，戴曉君團隊在疫情期間社區之中互助的方法，作法創新、行動具體有助於擴大社區互助影響力，值得各社區作為緊急應變的參考。

戴曉君為kapanan音樂節的創辦人之一，14年來為族人重塑文化、凝聚向心力，但今年遇上三級警戒，音樂節停辦，又加上屏東楓港有印度變種病毒的疫情。談起「麥雅巴扎基各電台計畫」的初心，戴曉君笑說，某天，村長突如其來拿起村子裡廣播麥克風，抒發他防疫期間以來心事，像是村民口罩沒戴好、疫情期間還群聚烤肉等，抱怨了20分鐘，透過村子裡的廣播器放送出去。

戴曉君聽到時會心一笑，覺得村長很可愛，也進而思考「在疫情期間部落需要的是什麼？如何陪伴部落也減輕村長的工作壓力？」他靈機一動想到平時掛在村子裡電線桿各處的廣播器是傳遞訊息最快、最直接的工具。

她與夥伴們討論規劃4集廣播內容，預錄每集15分的廣播內容，請主持人分別採訪部落的村長、耆老、獵人、青年等，並搭配傳承古調與演唱音樂創作，每周六晚上7時除了在村子裡的廣播器播出，也同時剪輯音檔與影像，在臉書直播，讓旅外遊子觀看。

4集節目播放後，獲得很大的好評，戴曉君說，有村民家中離廣播器較遠，為了聽得清楚，騎著機車到廣播器下聽，也有村民時間一到，在屋簷下戴著口罩、乘著夏夜晚風聆聽，聽著訪問與音樂，也舒緩了疫情期間的緊張心情。

由於同時透過臉書直播，也療癒了海外遊子的心，戴曉君說，有個部落青年在澎湖當兵留言說，「海風鹹鹹，聽到來自部落的聲音，想家了」，而只要在臉書留言，團隊就幫旅外遊子送麵條至部落家中，即使小孩不在家，代替他們的孩子向長輩傳遞溫暖，看到媽媽收到麵條的驚喜笑容令她難忘。

戴曉君感動的說，很開心在疫情期間透過廣播的形式，陪伴部落和青年一起去實踐這個核心思想。隨著部落人口外移，年輕人在外縣市工作，難免會與部落疏離，但這次的計畫過後，有越來越多青年開始表達可以為部落做些什麼？也有懂攝影的青年想要為部落紀錄影像，他期盼部落事務有更多人一起關注。

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