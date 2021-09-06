房市／台中高鐵旁商場喊卡　忌追價進場

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信義房屋嶺東忠勇店店長黃閔頎分析，ATT商場「講很久了」，但卻遲遲沒有動工，在地人已經越來越少談論，即使是出售房子的屋主，現在也少有人以此建設作為賣點；因此，即便現在商場開發計畫確定喊卡，推估對於當地交易價量的衝擊應該不至於太大，會買在高鐵周邊的買方，主要還是受交通機能吸引。
但另一方面，黃閔頎也觀察到，由於高鐵站周邊新建案近年價格已被推升，但生活機能除交通之外，確實有待補足，的確有許多買方轉往騎車距離約10分鐘、機能比較完整，且房價也相對市區親民的嶺東商圈一帶購屋，屋齡10年左右社區，成交單價尚落在23至24萬左右。
大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡進一步指出，近年來，「軌道車站加商場」的模式取得很大成功，包括桃園高鐵站、機場捷運A9林口站等，不僅帶動當地商業發展，且大型商場能提供基本的餐飲、娛樂功能，也可吸引自住人潮移入。不過，去年以來疫情嚴峻，即便目前看似放寬防疫措施，但民眾消費習慣已顯著改變，加之未來又不明朗，業者宣布停止大型商場開發，確實也在意料之中。
郎美囡指出，「衝著大型商場」而買進此區的自住或置產客當然會因此受到影響，但台中高鐵周邊的買方不乏看準交通機能者，其生活機能本就習慣依靠烏日舊市區，「影響相對較小」；唯要注意的是，短期內少了一座大型商場，當地整體商圈要熱鬧起來、機能要變得更完整，恐怕就得再花點時間，買方若有意現在進場，最大重點就是切忌追高。