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房市／台南蛋黃區新屋高價　中古大樓搶手

▲台南市北區及東區中古屋CP值高，頗獲自住買方青睞。 （圖／NOWnews資料照片）
▲台南市北區及東區中古屋CP值高，頗獲自住買方青睞。 （圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-09-06 18:30:00

實價登錄揭露，台南市蛋黃區的東區與北區，今年前8個月已有預售屋成交站上「坐3望4」行情，市場上甚至傳出平實營區有新建案房價突破5字頭。在地房仲觀察，由於市郊蛋白區房價越來越高，蛋黃區新屋又相當「高貴」，市區中古屋反而成為自住買方最偏好的類型，目前屋齡10多年的大樓，單價尚在2字頭。

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受到上個月基期較高，加上8月移轉棟數反映疫情對市場的影響，地政局統計就顯示，台南市8月份買賣移轉棟數1874棟，月減26%、年減5%。但與上個月相較，東區及北區月增幅度分別達85%、37.6%，在主要行政區之中仍呈現逆勢成長。

分析原因，信義房屋台南公園店店長鄭慧貞認為，主要是新成屋成交單價帶動中古屋成交速度所致。她說明，目前市郊蛋白區例如九份子重劃區的新屋成交行情已經出現2字頭，蛋黃區如東區、北區的新案，也多有3字頭，甚至傳出東區平實營區周邊有5字頭的成交價，買方考慮蛋白區房價並不低，蛋黃區新屋又太貴，自然而然鎖定價格相對親民、室內使用空間相對較大的蛋黃區中古屋產品。

事實上，根據實價登錄，今年前8個月東區及北區都出現成交單價30萬以上的預售屋，其中，北區總計119筆，只有「1筆」單價為29.7萬，其餘均超過30萬，東區目前僅揭露20筆成交紀錄，近平實營區的建案成交價破37萬。反觀中古屋行情，鄭慧貞以北區為例，屋齡10多年的中古屋單價尚在22至25萬之間，換算成總價帶，小家庭最適合的3房平車產品約1000萬左右，成為CP值更高的選擇。

再者，鄭慧貞也表示，買方觀察到房價不斷在漲，北區及東區各自又有建設題材，例如北區有北外環道、原東帝士百貨將改建成有商場、影城、商辦的多功能商業大樓等，東區也有平實營區、捷運藍線等，不僅生活機能好，相對更保值抗跌，使其出手意願更高、決定速度更快，應也是疫情趨緩後交易量迅速復甦的原因。

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