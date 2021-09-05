《鄧一個人咖啡》如何辨認媽寶男?鄧惠文教大家這三招

前幾週《鄧一個人咖啡》的節目談到常見的母親情結、媽媽如何影響你的感情路，觀眾們的反應十分熱烈、討論不斷，許多網友也陸續提出自己的問題，敲碗「媽媽」續集。前陣子TLC旅遊生活頻道的真人實境秀《我的男友是媽寶》 （I Love a Mama's Boy），引起一陣「媽寶」的討論浪潮，有位網友向鄧醫師提到「自己的另一半是媽寶，可是卻又無法放手」到底是什麼原因造成的？而當遇到喜歡的對象時又該如何判斷是否為「媽寶」? 我是廣告 請繼續往下閱讀 節目中鄧醫師解析如何辨識你的另一半是否為媽寶男?她教大家用幾種方式來觀察身邊的伴侶，媽寶男的特質會在相處的過程中有些蛛絲馬跡，包含談話過程、做決定的時候或是他的行程都能察覺的到。除此之外很多人也遇到隱性的媽寶男，交往時都沒有明顯的媽寶特質，但結婚後卻非常明顯，鄧醫師也在節目中分析會有這些情況的原因，有可能是以前慘痛的交往經驗或是媽媽年紀愈來愈大，反而讓自己的母親有強烈的依賴感，這將會是男女交往之前非常大的考驗，要如何去面對呢? 敬請鎖定《鄧一個人咖啡》。【NOW辯風向】精選回顧／黃鐙輝竟這樣教育小孩？今日吃播主／迷你馬偷吃被抓包 撒嬌討吃超可愛【NOW少年】雲出國走世界 港式美食吃不完