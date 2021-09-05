COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

《鄧一個人咖啡》如何辨認媽寶男?鄧惠文教大家這三招

▲如何辨認媽寶男。（圖／NOWnews製作）
▲如何辨認媽寶男。（圖／NOWnews製作）

文/胡繼偉

2021-09-05 20:30:00

前幾週《鄧一個人咖啡》的節目談到常見的母親情結媽媽如何影響你的感情路，觀眾們的反應十分熱烈、討論不斷，許多網友也陸續提出自己的問題，敲碗「媽媽」續集。前陣子TLC旅遊生活頻道的真人實境秀《我的男友是媽寶》 （I Love a Mama's Boy），引起一陣「媽寶」的討論浪潮，有位網友向鄧醫師提到「自己的另一半是媽寶，可是卻又無法放手」到底是什麼原因造成的？而當遇到喜歡的對象時又該如何判斷是否為「媽寶」?

我是廣告 請繼續往下閱讀
節目中鄧醫師解析如何辨識你的另一半是否為媽寶男?她教大家用幾種方式來觀察身邊的伴侶，媽寶男的特質會在相處的過程中有些蛛絲馬跡，包含談話過程、做決定的時候或是他的行程都能察覺的到。

除此之外很多人也遇到隱性的媽寶男，交往時都沒有明顯的媽寶特質，但結婚後卻非常明顯，鄧醫師也在節目中分析會有這些情況的原因，有可能是以前慘痛的交往經驗或是媽媽年紀愈來愈大，反而讓自己的母親有強烈的依賴感，這將會是男女交往之前非常大的考驗，要如何去面對呢? 敬請鎖定《鄧一個人咖啡》。


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
身為周杰倫的粉絲，哪一張專輯才是您心中的不敗神作？

身為周杰倫的粉絲，哪一張專輯才是您心中的不敗神作？

繼續作答
即時
推薦閱讀