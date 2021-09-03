防堵機師家庭群聚風暴　鄭文燦：中秋節活動全面停辦

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鄭文燦下午主持疫情說明表示，目前該校所有師生正在進行採檢，雖然中央疫情指揮中心規定若有1學生確診，全班停課，同校2學生確診則全校停課，不過今早市府討論後決定該校自即日起全校停課14天，至9月17日復課。
鄭文燦說，除了全校即日起停課，市府也立即啟動疫調及匡列工作，除了同班學生34人，另外曾至該班級的3位老師及學生同住家人105人，總共142人在今日會全數送往集中檢疫所居隔14天。
鄭文燦表示，跨班、跨校跟夜間部及社團活動、補習班都是市府疫調範圍，如果有學生的活動足跡，一樣會被匡列，因為該確診學生只有9月1日到校，因此僅匡列該班學生、到班老師及同住家人，如果還有增加的部份，市府會再繼續匡列。
鄭文燦表示，因應長榮機師突破性感染事件，桃園市即日起至9月9日進行加強二級管制警戒措施，包含集會活動人數上限改為室內50人、室外100人；加強賣場及超市人流管制；醫院及長照機構停止開放探病及探視，陪病及陪伴者限１人。這段風險期間，桃園市各社區、社團的中秋節活動原則上停辦，原定今日開放的桃園市立田徑場延至9月11日後評估開放，請民眾配合管制措施，市府會隨疫情發展滾動調整管制措施，如有變化會隨時說明。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。