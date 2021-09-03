430萬全存銀行！女5年後一查「只剩4元」 反遭嗆1句崩潰
不少民眾都會將努力賺的辛苦錢放置銀行帳戶內，等待有需要之時再將其領出來使用。不過，中國大陸山東一名孫姓女子，將100萬人民幣（約新台幣430萬）存入銀行內，事後查詢卻發現只剩下1元（約新台幣4元），讓她氣得告上法院，但銀行反而不認帳，怒嗆「她的存摺是偽造的！」
編輯中心/綜合報導
2021-09-03 21:37:18
據《央視財經》報導，山東一名孫姓女子於2009年7月到原恆泰農村合作銀行存入50萬人民幣（約新台幣215萬元），同年9月又存入一筆50萬人民幣。2014年時恆泰農村合作銀行進行改制後也更名為棗莊農商銀行，下半年該名女子於就想將存款取出，怎料，她發現戶頭竟只剩1元（約新台幣4元），讓她氣得告上法院。
報導指出，孫女提告後，銀行卻反駁表示，銀行端與孫姓女子不存在儲蓄合同關係，甚至提出她的存摺是偽造的，導致她遭到警方刑事調查。好在經過詳細調查後，棗莊市公安局指出並沒有證據顯示孫女有變造金融票據的嫌疑。
不僅如此，法官依據警方偵查卷宗中的信息，認定孫女在棗莊農商銀行處存入100萬，最終判決棗莊農商銀行薛城支行向孫女支付存款100萬元及相應利息。值得一提的是，由於棗莊農商銀行一直沒有履行義務，法院於2021年7月1日對棗莊農商銀行薛城分行立案強制執行。（編輯：陳雅雲）