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430萬全存銀行！女5年後一查「只剩4元」　反遭嗆1句崩潰

▲大陸山東一名女子將100萬人民幣（約新台幣430萬）存入銀行，5年後發現餘額只剩下1元（約新台幣4元）。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲大陸山東一名女子將100萬人民幣（約新台幣430萬）存入銀行，5年後發現餘額只剩下1元（約新台幣4元）。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-09-03 21:37:18

不少民眾都會將努力賺的辛苦錢放置銀行帳戶內，等待有需要之時再將其領出來使用。不過，中國大陸山東一名孫姓女子，將100萬人民幣（約新台幣430萬）存入銀行內，事後查詢卻發現只剩下1元（約新台幣4元），讓她氣得告上法院，但銀行反而不認帳，怒嗆「她的存摺是偽造的！」

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據《央視財經》報導，山東一名孫姓女子於2009年7月到原恆泰農村合作銀行存入50萬人民幣（約新台幣215萬元），同年9月又存入一筆50萬人民幣。2014年時恆泰農村合作銀行進行改制後也更名為棗莊農商銀行，下半年該名女子於就想將存款取出，怎料，她發現戶頭竟只剩1元（約新台幣4元），讓她氣得告上法院。

▲女網友一查發現積蓄只剩下1元人民幣。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲女網友一查發現積蓄只剩下1元人民幣。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
報導指出，孫女提告後，銀行卻反駁表示，銀行端與孫姓女子不存在儲蓄合同關係，甚至提出她的存摺是偽造的，導致她遭到警方刑事調查。好在經過詳細調查後，棗莊市公安局指出並沒有證據顯示孫女有變造金融票據的嫌疑。

不僅如此，法官依據警方偵查卷宗中的信息，認定孫女在棗莊農商銀行處存入100萬，最終判決棗莊農商銀行薛城支行向孫女支付存款100萬元及相應利息。值得一提的是，由於棗莊農商銀行一直沒有履行義務，法院於2021年7月1日對棗莊農商銀行薛城分行立案強制執行。（編輯：陳雅雲）

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