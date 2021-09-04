「綜合生魚片」配鮮蝦太敷衍？老饕秀出澎湃照嗆爆：超盤
日式料理風格獨特，舉凡壽司、拉麵、餃子無不揚名國際，其中「生魚片」更能吃出身為海島國家的水產鮮味，是不少挑嘴老饕最愛吃的美食之一，近日就有網友在網路上分享自己買到的「綜合生魚片」竟搭配了「鮮蝦」，這也讓他質疑是不是太敷衍，沒想到就有老饕秀出了超澎湃的照片，直言「真的超級盤」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-04 09:25:44
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「點綜合生魚片放蝦子是正常的嗎」的文章表示，「我今天在居酒屋點了一份綜合生魚片9片270元，以前點的時候都是9片生魚片，今天外帶回來打開才發現有3片被換成蝦子」，原PO更致電給對方及其他分店都表示正常「綜合生魚片都會放蝦子」，因此這也讓原PO疑惑「蝦子算是生魚片的一種？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「270就這幾片哦，根本盤子，蝦子一隻才多少錢，根本懶X比雞腿」、「蝦子是魚嗎？」、「外送重點就是量，拿低價充高價品，肉量還更少，到底會不會做生意？如果不會，那客訴讓他學經驗」、「蝦子兩隻等於一片吧，一隻一片有點爛」、「9片270元？盤爆又超雷」、「270有點貴」。
甚至更有網友秀出了超澎湃的綜合生魚片的照片，從圖片中可以看到，200元的綜合生魚片中有著五種不一樣的魚類，同時也沒看到用「鮮蝦」擺入其中，豐滿的片數及擺盤都非常完美，鮮紅色的魚肉看起來也非常新鮮，讓人看了不禁想食指大動。（編輯：王柏文）