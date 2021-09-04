防疫「隔離14天」超難做到？全場直點3關鍵：一下就過了

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網友們紛紛留言表示「有得吃喝拉撒網路人生夫復何求」、「求之不得，不過賺摳摳也是很重要」、「關5天就快瘋了」、「看房間大小，太小有壓迫感不行」，甚至大多數人更點出了「隔離14天」的三點關鍵，分別為「電腦」、「網路」和「食物」，只要有這三項東西，隔離的時間一下就過了，「有網路阿，光追劇看電影就不會無聊了」、「有人準備吃的再加網路真的簡單」、「載個遊戲，玩完後疫情就結束了」。
有鑑於國際COVID-19之Delta變異株疫情持續嚴峻，其傳播力強、發病時病毒量高，且國外頻傳完整接種COVID-19疫苗後突破性感染案例，考量整體流行病學特性與過去Alpha株顯有不同等因素，指揮中心滾動式調整機組員返臺防檢疫規定，「強化機組員返臺後防檢疫規定」將提前至(2021)年9月3日全面實施，
一、長程航班（入境旅遊疫情第三級地區）機組員：
1、未完整接種疫苗者：7天居檢(PCR採陰)+7天加強自主健康管理+D10、D14 PCR採檢(得採深喉唾液或鼻咽拭子)。
2、完整接種者(完整接種疫苗達兩週且抗體檢測陽性者)：5天居檢(PCR採陰)+9天加強自主健康管理+D9、D14 PCR採檢(得採深喉唾液或鼻咽拭子)。
3、居家檢疫期間符合民航規定派飛仍維持現行規定，含派飛前應確認快篩結果陰性、不得派飛短程航班等。
二、短程航班（當班往返且未入境第三地）機組員：
1、未完整接種疫苗者：14天加強自主健康管理+每7天PCR採檢(得採深喉唾液)。
2、完整接種疫苗者(完整接種疫苗達兩週且抗體檢測陽性者)：7天一般自主健康管理+每7天PCR採檢(得採深喉唾液)。
3、上述每7天PCR定期採檢機制，倘機組員最後一次派飛(D0)達14天(D14)，其後未再派飛者，得免續定期採檢。
三、上述強化措施期間，暫時取消每3個月定期監測抗體。（編輯：王柏文）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。