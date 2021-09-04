台灣「水電人才」缺很大？知情人1語點破真相：惡性循環
「水電工」這份職業在人們的日常生活中不但常聽到，更是不可或缺的一份子，而近日就有網友在網路上表示疑惑「台灣是不是『水電人才』缺很大？」沒想到卻引出了知情人一語點破了真相，直言「都是惡性循環」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-04 14:09:59
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「台灣水電人才是不是很缺阿？」的文章表示，「從以前到現在，接觸好幾個水電師傅，發現共同的特點都是很忙」，這也讓原PO接著說「不是說案子多要等就是有些一副要接不接的，不接也沒差的態度，感覺事情都做不完，利潤好像也不差，居家修繕有時都幾萬在跳，雖然是辛苦活，但有做就有，而且薪水都不錯，台灣是不是很缺水電人才？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「因為沒有人想學」、「技術工都差不多吧」、「學徒被榨快10年才出頭，大學生仔不願意做」、「誰不想坐在冷氣房就有收入」、「水電分很多種，做大電的是真的賺錢，家水電就算了」、「毛利好像不高，物料價格很硬」、「老的一直欺負年輕的，深怕技術被學走，後面沒頭路，惡性循環」、「很多老的都很機車，新人帶不起來」。
沒想到卻有知情人一語點破了台灣「水電人才」缺很大的真相，「要一定的智商，也要體力，薪水又不是最高的」，「利潤老實說蠻差的，要做到年薪百萬要做多久啊...還不如去上班」、「低薪仔才會覺得好賺...水電是有多難」。（編輯：王柏文）