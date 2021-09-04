新人納悶「老鳥吃完晚餐才下班」！網曝崩潰理由：真的怕
畢業後脫離校園生活進入職場，面臨的不僅是工作職務，還會遇上形形色色的工作夥伴，而職場中也有許多眉眉角角，令許多新人傷透腦筋。近日，一名網友在PTT「Salary」看板提到，剛進入一間公司的研發部門，發現有同事下班時間過後卻繼續待在位子上，甚至有幾個人在公司吃完晚餐才離去，讓他不禁憂心，是否老闆會介意新人太早下班。
編輯中心/綜合報導
2021-09-04 12:02:23
原PO提到，最近剛進新公司的研發部門，表定上下班時間上午9點到晚上6點。上班第一天，帶他的學長說「沒事就趕快下班哦！」接下來的一個月，他大概都維持6點15分下班的模式，卻稱「可是我觀察公司其他部門的，一到六點幾乎都閃人，唯獨我們IT部，都繼續在位子上，而且有幾個人還在座位上滑手機，或是出去買飯帶回來吃，但就是不願下班離開，變成我都是部門裡最早離開的人」。
原PO接著指出，前一天他故意在公司留到晚上7點，才發現有幾個人是在公司吃完飯，拖到快7點才帶包包離開，不禁感到憂心「很怕是不是部門主管不喜歡下屬太早走啊？不然大家寧願在公司吃飯完，或是直接耍廢到一個時間才離開，還是單純不想回家？因為之前的工作就是有老闆會介意新人太早下班，所以我還是會擔心」。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「就是會有人愛演戲阿」、「看有沒有加班費，如果有就爽賺」、「沒事就準時下班阿，有什麼好怕的」、「有的人是不想太早回家面對家庭」、「偏偏老闆最愛這種陋習」。
不過，有網友見時間秒懂原因「閃塞車時間？」、「有些人是怕下班塞車，才在位子上等時間順便吃個飯之類的」、「塞車時間，吃飽飯再走，跟準時走，到家時間搞不好沒差多久」、「有的在等車潮跟先吃飯好消化，不過實際狀況還是要問過」、「怕塞車是真的」、「別懷疑，有些真的在避開塞車時間」。（編輯：賴詠璿）