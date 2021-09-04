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烏龍麵丟微波爐！他打開驚見「透明白球」　外觀讓網笑翻

▲有網友要微波烏龍麵，打開卻看到一顆奇特球體，讓他當場嚇傻。（示意圖／翻攝自upsplash）
▲有網友要微波烏龍麵，打開卻看到一顆奇特球體，讓他當場嚇傻。（示意圖／翻攝自upsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-09-04 17:02:49

微波爐為生活帶來方便，將食物或是飲品放入就可以加熱，但不是所有食品都適合放入微波爐。近日，就有日本網友分享，他把袋裝的烏龍麵放入微波爐加熱，沒想到打開卻看到一顆「半透明球體」，讓他相當傻眼，這顆奇特的球體也引起網友熱議。

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日本有一位網友「@Feiglingskatze」在《Twitter》表示，他很想吃烏龍麵，但為了節省麻煩，直接將袋裝的烏龍麵放進微波爐裡加熱。等到微波完成後，他打開一看卻瞬間嚇傻，因為微波爐裡的袋裝烏龍麵，竟變成一顆乳白色的半透明球體。

▲原PO發現自己忘記撕下一角，所以才導致包裝膨脹成奇特球體。（圖／翻攝自《@Feiglingskatze》Twitter）
▲原PO發現自己忘記撕下一角，所以才導致包裝膨脹成奇特球體。（圖／翻攝自《@Feiglingskatze》Twitter）
從原PO貼出的照片可以看到，球體的表面還可以看到一點文字說明，他這才知道，因為自己忘記把密封的包裝撕一角，所以微波的加熱壓力導致外包裝膨脹成了一顆球體，讓他看了覺得十分好笑。

貼文曝光後，也吸引3萬多人按讚，紛紛留言笑說，「根本是星際大戰的死星」、「我想知道…衝動的感覺，讓你想用針戳」、「這是什麼異世界嗎」、「當作吊燈好像挺美的」、「這是一顆新星的誕生」。另外，也有人提醒，「在包裝袋極度膨脹的情況下，要是想戳洞消風，一定要萬分小心，避免被噴出的水蒸氣噴傷」。（編輯：許智超）

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